В "Гоголь-центре" состоялась премьера спектакля "Петровы в гриппе"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова представил в пятницу премьеру спектакля "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова, постановку которого осуществил приглашенный режиссер Антон Федоров.

"Я благодарен Кириллу Серебренникову за возможность поставить спектакль в возглавляемом им театре, а также за то, что он предоставил мне для работы написанный им киносценарий по книге Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". И отпустил, как говорится, "в свободное плавание", - сказал ТАСС перед премьерой режиссер Антон Федоров.

Он отметил, что литературный материал его очень увлек. "Тема попала в самое сердце. Ведь эта книга о нашем поколении. Мы стараемся скорее жить, не успеваем заметить своих детей, не знаем самих себя. Вот и в жизни героев нашего спектакля Петровых, возможно, имеется огромный смысл, но оказалось, что они просто не способны осознать его как нечто не относящееся к поиску человеческого счастья. Существование героев постоянно меняет свое направление, оборачивается сном и тут же приобретает очертания знакомой реальности", - отметил Федоров.

Антону Федорову 38 лет. Он окончил сначала актерский, а затем режиссерский факультеты Щукинского училища (мастер - Юрий Погребничко), работал актером, режиссером в московском театре "Около дома Станиславского", также ставил спектакли в разных российских городах, является худруком проекта "Невзрослый театр".

"В "Гоголь-центре" я дебютант, - подтвердил Федоров. - И хорошо понимал, что артисты, занятые в моем спектакле, привыкли к стилю своего театра, значительно отличающемуся от моего. Но когда Кирилл (Серебренников) пришел на прогон, он сказал: "Круто, они перестроились".

Роли в спектакле исполнили Роза Хайруллина, Семен Штейнберг, Яна Иртеньева, Михаил Тройник, Евгений Харитонов, Артем Шевченко, Мария Поезжаева, Андрей Ребенков, Ирина Выборнова и другие. Художником постановки выступил Савва Савельев.

Местом действия стал троллейбус

"Перед нами стояла довольно сложная задача - поставить спектакль, действие которого охватывает период с 1980-х до 2000-х годов и происходит и в квартире, и в библиотеке, и в доме культуры, и в троллейбусе. В итоге остановились на том, чтобы все действие разыграть в троллейбусе, который и стал ключевым сценографическим решением", - поделился с ТАСС художник Савва Савельев.

Он также поблагодарил руководством "Гоголь-центра" за возможность воплотить в жизнь задумку такого спектакля. "Так что в троллейбусе мы живем, гриппуем, любим и надеемся на лучшее", - сказал художник-постановщик.

"Петровы в гриппе и вокруг него" - нестандартная история про очень стандартную семью. Петров - автослесарь, Петрова - библиотекарь, их сын (тоже Петров) - школьник, живут в Екатеринбурге, все как у всех. Ситуацию меняет грипп, подкосивший всю семью: в гриппозном бреду реальность оказывается вовсе не такой, какой ее привыкли видеть сами Петровы и окружающие их люди.

Роман Алексея Сальникова, впервые опубликованный в 2016 году, является лауреатом и финалистом премий "Нос", "Большая книга" и "Национальный бестселлер". Фильм по этой книге на основе собственного киносценария снимает режиссер Кирилл Серебренников.

Что касается спектакля "Петровы в гриппе", то его премьерные показы продолжатся в "Гоголь-центре" 18 и 19 января, а также пройдут с 6 по 9 февраля. Как сообщается на сайте театра, билеты на всю серию премьерных показов полностью проданы.