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Экипировку для фильма о войне выбрали в ходе фестиваля "Победный рубеж" под Архангельском

Фестиваль приурочен к 77-летию прорыва блокады Ленинграда и 75-летию Победы

АРХАНГЕЛЬСК, 18 января. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Победный рубеж" состоялся в субботу, в День прорыва блокады Ленинграда, в поселке Заостровье под Архангельском. Как рассказала ТАСС представитель организаторов, пресс-секретарь областного центра "Патриот" Анна Резвая, в ходе фестиваля были выбраны актеры и экипировка для фильма о Великой Отечественной войне, съемки которого пройдут, в том числе, в Архангельской области.

Фестиваль приурочен к 77-летию прорыва блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны, который произошел 18 января 1943 года, а также к 75-летию Победы.

"Военно-исторический фестиваль "Победный рубеж" прошел сегодня под Архангельском. Его кульминацией стала военно-историческая реконструкция "Прорыв блокады Ленинграда - операция "Искра" 1943 года". Актер и продюсер Кирилл Зайцев прилетел посмотреть участников и экипировку для своего проекта к 75-летию Победы. Он отобрал несколько актеров из реконструкторов", - сказала Резвая.

Короткометражный фильм "Сашка. Дневник солдата" планируется снимать в Архангельской области в конце февраля - начале марта. Зайцев будет играть главную роль, также он выступил в качестве продюсера картины. В основу кино положена одноименная повесть Вячеслава Кондратьева. Фильм готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, премьера запланирована на 9 мая.

В реконструкции приняли участие около ста человек: представители военно-исторических клубов из Вельска, Онеги, Архангельска, Пинеги и других городов Архангельской области, а также учащиеся 20 школ региона.

На фестивале был показан ряд интерактивных выставок: поисковики отряда "Эдельвейс" из Северодвинска представили "Солдатское окопное творчество", Беломорская военно-морская база организовала выставку современного оружия, центр "Патриот" - выставку "Оружие Победы", и экспозицию солдатских головных уборов. Специалисты провели занятие по горной подготовке, а инструкторы отряда специального назначения "Ратник" - занятия по стрельбе и тактической подготовке.

Мероприятия в стране

Мероприятия, посвященные этой дате, проходят в субботу по всей стране: так, президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументам в Санкт-Петербурге, а также встретился с ветеранами. В Кабардино-Балкарии, Забайкалье, Тамбовской области и других регионах проходят открытые уроки и выставки в рамках акции "Блокадный хлеб".

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Операция "Искра" по прорыву кольца вокруг города проходила 12-18 января 1943 года на Невском пятачке и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада, продолжавшаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года.

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