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Режиссер Вадим Абдрашитов отметит юбилей в кругу семьи

После праздника главным для народного артиста станет прием экзаменов у студентов во ВГИКе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Народный артист России, режиссер, снявший "Парад планет" и "Магнитные бури", Вадим Абдрашитов, которому в воскресенье исполняется 75 лет, планирует отметить день рождения в кругу семьи, а на следующий день принимать экзамены у студентов во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Об этом он в воскресенье сообщил ТАСС.

Во ВГИК Абдрашитов является профессором кафедры режиссуры художественного фильма. "В настоящий момент я озабочен тем, что во ВГИКе сессия, у моих студентов-режиссеров экзамены. Сразу после дня рождения, 20 января, начнутся экзамены, и я все дни проведу во ВГИКе", - сказал он.

День рождения кинематографист планирует провести с семьей. "Планы такие. Слетаются домой все дети, внуки, и мы отмечаем этот юбилей", - добавил он.

Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в Харькове в семье военного. В 1959-1961 годах будущий кинорежиссер учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, а после этого - в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

На режиссерский факультет ВГИКа Вадим Абдрашитов поступил в 1970 году. Его первой студенческой работой стал немой шестиминутный документальный этюд "Репортаж с асфальта". Фильмография Абдрашитова насчитывает более десятка кинолент. Среди них "Остановите Потапова!", "Слово для защиты", "Остановился поезд", "Плюмбум, или Опасная игра", "Слуга", "Пьеса для пассажира", "Время танцора".

Теги
РоссияАбдрашитов, Вадим Юсупович
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