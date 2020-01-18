Темирканов с оркестром Петербургской филармонии выступит в Испании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством народного артиста СССР Юрия Темирканова отправляется в воскресенье на гастроли в Испанию, концерты пройдут 20-24 января. Этот тур должен был совершить Симфонический оркестр Баварского радио под управлением Мариса Янсонса, но после смерти дирижера коллектив отменил выступления, сообщили ТАСС в пресс-службе Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Марис Янсонс, последние сорок лет преимущественно выступая за рубежом, всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией. Именно поэтому предложение отправиться в запланированный тур по Испании было направлено Заслуженному коллективу России и Юрию Темирканову", - рассказали в пресс-службе.

Концерты пройдут на сцене мадридского Национального концертного зала (Auditorio Nacional de Musica), а также во Дворце конгрессов Auditorio Сарагосы (Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza) и в Auditorio de la Diputacion de Alicante. На открытии гастролей в Сарагосе прозвучит Четвертая симфония Петра Чайковского и Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Солистом выступит давний творческий партнер оркестра пианист Николай Луганский.

21 января в Мадриде и 24 января в Аликанте петербургские артисты исполнят Четвертую симфонию Иоганнеса Брамса и Первый фортепианный концерт Чайковского, а 23 января в Мадриде прозвучат Четвертая симфония Чайковского и Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Солистом в трех названных программах выступит узбекский пианист Бехзод Абдураимов.

Темирканова многие годы связывали с Янсонсом теплые творческие и товарищеские отношения. Именно Янсонс готовил праздничные программы по случаю юбилеев своего старшего коллеги. В Большом зале филармонии Темирканов дал 12 января концерт памяти Янсонса, умершего 1 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге.