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Мишустин поздравил дирижера Александра Дмитриева с 85-летием

Премьер отметил виртуозное мастерство артиста

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил дирижера и народного артиста СССР Александра Дмитриева с 85-летием, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"Виртуозное владение дирижерским искусством, мастерство интерпретации позволяют вам открывать слушателям невероятную силу и красоту классической музыки", - говорится в поздравительной телеграмме.

Как подчеркнул премьер, под руководством Дмитриева Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии стал "одним из лучших исполнительских коллективов, символом русской культуры". Отдельно он отметил работу Дмитриева в Санкт-Петербургской консерватории: многие из учеников дирижера смогли добиться зрительской любви.

Александр Дмитриев (родился в 1935 году) - российский дирижер, народный артист СССР (1990). Главный дирижер ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр; 1971-1977), Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии (1977-2018). Лауреат Государственной премии РФ (2000).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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