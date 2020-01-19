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Президент Пушкинского музея считает заявления Польши о правах на картины в РФ голословными

По словам Ирины Антоновой, Варшаве надо представить доказательства утраты

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заявления МИД Польши о правах на ряд экспонирующихся в России картин голословны и ничем не обоснованы. Такое мнение высказала президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова интернет-порталу "Национальная служба новостей".

"Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы ею утраченного <...> Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали?" - сказала она.

"Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять", - добавила Антонова.

Ранее Министерство иностранных дел Польши в официальном твиттер-аккаунте перечислило объекты культурного наследия, которые Варшава считает утраченными из-за деятельности СССР. Представленные примеры включают такие картины, как "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

В Минкультуры РФ заявили, что придерживаются мнения, что перемещенные ценности являются достоянием Российской Федерации и Россия не будет вступать в переговоры о их возвращении.

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