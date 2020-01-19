"Холоп" стал вторым в истории российского проката по кассовым сборам

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, собрал в российских кинотеатрах более 2,64 млрд рублей, обогнав ремейк фильма "Король лев", собравший за 2019 год 2,63 млрд рублей. При этом американская картина все еще обгоняет "Холопа" по числу зрителей в российском прокате, об этом свидетельствуют предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Согласно данным ЕАИС, первое место по кассовым сборам в истории отечественного проката занимает российская картина "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева, которая собрала около 2,9 млрд рублей. Второе и третье места занимают фильмы "Холоп" и "Король лев", соответственно. На четвертом месте фильм Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал" (2,5 млрд), завершает пятерку военная драма Алексея Сидорова "Т-34" (2,2 млрд).

Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах была создана по поручению президента РФ. Система занимается сбором, учетом и обработкой информации о публичной демонстрации кинофильмов в российских кинотеатрах.