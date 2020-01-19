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Фильм "(Не) идеальный мужчина" возглавил российский прокат в выходные

Картина собрала 297,5 млн рублей за период с 16 по 19 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фильм "(Не) идеальный мужчина" стал лидером российского проката, собрав 297,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 16 по 19 января.

Российский художественный фильм режиссера Марюса Вайсберга вышел в прокат 16 января. Картина рассказывает о девушке Свете, которая после расставания с молодым человеком идет работать в компанию по продаже роботов, ставших, согласно сюжету, частью обычной жизни, их не отличить от людей, однако не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, а также его потребности и привычки. Когда у одного из роботов обнаруживается сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как влюбляется в него. Главные роли в фильме сыграли Егор Крид, Юлия Александрова, Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось российскому комедийному фильму "Холоп" режиссера Клима Шипенко, который вышел в прокат 26 декабря и собрал 230,6 млн рублей за минувшие четыре дня. Картина повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому мажору, который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), с которым они вместе придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко и другие актеры.

Третье место досталось американскому анимационному фильму "Камуфляж и шпионаж" (Spies in Disguise) режиссеров Ника Бруно и Троя Квона. Мультфильм вышел в российский прокат 9 января и собрал за минувшие четыре дня 106,9 млн рублей. Ланс Стерлинг - жизнерадостный агент, который регулярно спасает города и страны от опасностей. Уолтер Бекетт - хмурый и необщительный персонаж, который ничем не интересуется, кроме изобретения разнообразных гаджетов и оружия. Однажды эти совершенно противоположные люди вынуждены объединиться и работать в команде, чтобы спасти мир. Героев мультфильма озвучили Уилл Смит, Том Холланд, Карен Гиллан, Бен Мендельсон, Рэйчел Броснахэн и другие актеры.

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