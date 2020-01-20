"Голубой щенок" станет первым спектаклем для детей в Театре Олега Табакова

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) впервые за свою почти 33-летнюю историю готовится представить спектакль для детей. Это будет "Голубой щенок" со стихами Юрия Энтина и музыкой Геннадия Гладкова, премьерные показы объявлены на 25 и 26 января, а также на 2 и 16 февраля, сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"Голубой щенок" - действительно первый в истории Театра Олега Табакова спектакль для детей", - подчеркнула она.

"В музыкальной постановке, которую осуществил режиссер Никита Владимиров, прозвучат любимые по одноименным мультфильму и грампластинке песни Юрия Энтина и Геннадия Гладкова, а петь, танцевать и играть будут ведущие артисты нашего театра. Среди исполнителей ролей - Ангелина Пахомова, Анастасия Чернышова, Александр Фисенко, Яна Сексте, Артур Касимов, Владислав Наумов, Арина Автушенко, Наталья Качалова, Аркадий Киселев, Алексей Князев", - проинформировала собеседница агентства, добавив, что "зрителей ждут необычные декорации и костюмы, яркий сценический грим и новые повороты знакомого сюжета".

О "Голубом щенке"

Мультфильм "Голубой щенок" режиссера Ефима Гамбурга по одноименной поэме Энтина вышел в 1976 году. Сказку неоднократно издавала на грампластинках фирма "Мелодия".

Андрейкина отметила, что Энтин называет "Голубого щенка" своим любимым произведением, отчасти биографическим. "Поэт вспоминал, что в детстве он сталкивался с насмешками одноклассников над национальностью, его тоже дразнили. В обиду Юрий Энтин себя не давал, но тема непохожих, оказавшихся "не той масти" людей была ему близка", - рассказала она.

Пресс-атташе сообщила, что сценарий для спектакля Театра Олега Табакова написал Андрей Таратухин. "Это история о приключениях необыкновенного щенка небывалого цвета", - напомнила она, пообещав "захватывающие события и неожиданный финал".

Пожелания перед премьерой

"В нашей афише впервые появится спектакль для детей! - заявил перед премьерой художественный руководитель ТОТ Владимир Машков. - Это долгожданное событие, радость. Нам хочется, чтобы зрители начинали дружить с нашим театром с самого детства. "Голубой щенок" - спектакль веселый, но напоминает о важных вещах - доброте и настоящей дружбе".

Свои пожелания накануне премьеры высказал режиссер спектакля Никита Владимиров. "Мы хотим поделиться озорством и весельем с нашими маленькими и большими зрителями, а также деликатно напомнить, что надо всегда оставаться собой, и тогда все обязательно будет хорошо", - заметил постановщик.

Как отметила актриса Яна Сексте, в спектакле "много интересных пластических решений, прекрасные песни, а действие разворачивается не только на сцене, но и в зрительном зале".

Спектакль "Голубой щенок" будет идти на Новой сцене Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади.