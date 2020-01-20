Съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" завершились

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников завершил съемки фильма "Петровы в гриппе" по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинокомпании Hype Film, занимающейся производством картины.

"Петровы в гриппе и вокруг него": самый неожиданный российский роман года

"Съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" завершены. Они проходили в Москве и Екатеринбурге. В настоящее время начались монтаж и работа со звуком", - проинформировал собеседник агентства.

Он также отметил, что Hype Film впервые публикует основной актерский состав "Петровых в гриппе". В фильме снимались Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин - младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семен Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда, Владислав Семилетков и другие артисты.

Роман "Петровы в гриппе и вокруг него" был опубликован в 2016 году и стал победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России. Книга, в частности, удостоена премии "Национальный бестселлер", приза критического жюри премии "Нос".

Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников. Оператор - Владислав Опельянц, художник-постановщик - Владислав Огай, художник по костюмам - Татьяна Долматовская.

Производством картины занимается кинокомпания Hype Film при поддержке фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и Arte Cinema France. "Петровы в гриппе" - фильм совместного производства России, Франции (Logical Pictures, Charades Production), Германии (Razor Film) и Швейцарии (Bord Cadre Films). Выход фильма запланирован на 2020 год.

Создатели о своем фильме

"Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется превратить в спектакль или снять по ним кино. Роман Сальникова - именно тот случай. Этот текст провоцирует фантазию читателей и обращается к самым острым эпизодам жизни каждого из нас - к детству. Роман как текст во многом загадочный и парадоксальный. В нем очень много перевертышей, мифологем, временных пластов, жанровых эпизодов, в нем очень много юмора. Все это я пытался сохранить при написании сценария. И особое счастье: нам удалось собрать блистательный и неожиданный актерский ансамбль", - процитировали Серебренникова в пресс-службе кинокомпании Hype Film.

Своим мнением через пресс-службу поделился и продюсер нового фильма Илья Стюарт. "Процесс съемок у Кирилла Серебренникова - это каждый раз незабываемый опыт и удивительный процесс для всей съемочной группы, - отметил продюсер. - Каждый новый фильм - это уникальная атмосфера единства, дружбы и тотального погружения, которая возникает благодаря огромному таланту и деликатному авторскому подходу Кирилла Семеновича".

Стюарт выразил восхищение "потрясающей командой, которую собрал Кирилл". "Они проявили невероятную стойкость, профессионализм в очень непростых обстоятельствах нашего производственного графика. Мы приступаем к важному этапу монтажа. Я очень жду встречи нашего фильма со зрителем", - добавил продюсер.