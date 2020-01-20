Сборник стихов Маяковского в оформлении Лисицкого выставят на торги в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сборник стихов Владимира Маяковского в оформлении художника-супрематиста Эль Лисицкого "Для голоса" с дарственной надписью автора выставят на торги 1 февраля по стартовой цене 950 тыс. рублей. Среди других лотов - графика Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Эрте, фотографии Анри Картье-Брессона, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе аукционного дома Pioner & Co.

"На авантитуле поэт оставил дарственную надпись своему другу Чарльзу Рехту, американскому юристу, который в 20-е годы [прошлого века] активно участвовал в становлении советского государства и помогал Маяковскому в его поездке в США", - пояснил основатель аукционного дома Павел Морозов, чьи слова привели в пресс-службе.

Кроме этой и десятка других книг Маяковского, на торги будет выставлено более 150 лотов, среди которых графика Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Эрте, фотографии Анри Картье-Брессона и Уильяма Кляйна, работы художников нонконформистов Анатолия Зверева, Владимира Немухина, Олега Целкова, Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина, Владимира Яковлева, а также подборка лотов мастеров соцреализма.

"Традиционно для аукционного дома Pioner & Co более 10 лотов будут благотворительными: графика Эрте, Пикассо, Зверева, Немухина, книга Лили Брик о Маяковском, фарфоровая кружка Натальи Данько и другие. Средства от их продажи будут переданы в пользу Фонда "Нужна помощь", - отметили в пресс-службе.

На прошлых торгах, которые состоялись 1 декабря 2019 года, с молотка ушла книга "Мертвые души" с иллюстрациями Марка Шагала. Она была продана за 3,5 млн рублей при начальной ставке один рубль. Так как торги проходили во Всемирный день борьбы со СПИДом, 20 лотов разыгрывались в пользу Фонда помощи людям, живущим с ВИЧ "СПИД.ЦЕНТР". Благотворительные лоты были проданы за 600 тыс. рублей - самым дорогим стал рисунок Анатолия Зверева "Дон Кихот" (130 тыс. рублей).