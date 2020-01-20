В Венской опере прокомментировали опоздание Гергиева на спектакль

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Валерий Гергиев не смог дирижировать в воскресенье, 19 января, оперой Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" в Венской государственной опере из-за опоздания и был заменен на немецкого дирижера Михаэля Гюттлера. Как рассказал в понедельник корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Венской оперы Андрэ Комплой, это не вызвало скандала, а является нормальной практикой в театральном бизнесе.

"Есть очевидные факты. Когда вчера стало ясно, что маэстро Гергиев не сможет прибыть вовремя к началу представления в Венской опере, директор Доминик Мейер принял решение, что представление начнется пунктуально и за дирижерским пультом будет Михаэль Гюттлер", - ответил Комплой на просьбу корреспондента ТАСС прояснить произошедшую ситуацию.

По словам официального представителя Венской оперы, это не вызвало скандала, просто дирижер не смог приехать вовремя. "Директор решил, что публика не должна ждать, и попросил Михаэля Гюттлера взять управление спектаклем", - добавил руководитель пресс-службы. Представление началось вовремя, и на этом ситуация была разрешена.

19 января Гергиев должен был дирижировать оперой "Лоэнгрин" в Венской опере. Сотрудничество Гергиева и Венской государственной оперы длится на протяжении многих лет: он выступал с оркестром театра в гастрольных турах, несколько лет назад дирижировал коллективом в постановке "Парсифаля" на Зальцбургском фестивале.