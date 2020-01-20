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Сборы российского кино превысили 5 млрд рублей за 20 дней

Доля российского кино по проданным билетам составляет почти 80%, отметил министр культуры РФ Владимир Мединский

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские фильмы за 20 дней проката в отечественных кинотеатрах собрали более 5 млрд рублей. Об этом сообщил и. о. министра культуры Владимир Мединский в понедельник на встрече с лидерами киноотрасли.

"Доля российского кино составляет почти 80% по проданным билетам. У нас рекордный сбор, мы превысили [отметку в] 5 млрд [рублей] за 20 дней. Великолепная посещаемость на сеансы большинства российских фильмов. Это говорит о том, что грамотное репертуарное планирование действительно отражает то, что хотели бы посмотреть наши зрители", - сказал Мединский.

Он также отметил, что доля отечественного кино в прокате в 2019 году составила 23%, однако есть перспективы роста. "Не хочу загадывать на будущее, но предполагаю, что есть серьезные шансы в 2020 году перейти за 30%", - сказал и. о. министра.

Во встрече приняли участие, в частности, директор департамента кинематографии режиссер Федор Бондарчук, продюсеры Сергей Сельянов, Эдуард Илоян, генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин, генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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