В Ростовской области к 115-летию со дня рождения Шолохова учредили литературную премию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Ростовской области приняло решение учредить литературную премию к 115-летию со дня рождения писателя Михаила Шолохова. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"В 2020 году исполняется 115 лет со дня рождения нашего прославленного земляка, великого писателя Михаила Александровича Шолохова. Для того, чтобы увековечить память Шолохова, для того, чтобы поддержать писателей, которые на сегодняшний день активно работают и продолжают лучшие традиции нашей отечественной литературы правительством Ростовской области принято решение учредить губернаторскую премию в области литературы", - сказал он.

Как сообщил Гуськов, конкурсный отбор пройдет в марте-апреле, а в мае текущего года - в день рождения писателя - в станице Вешенской Ростовской области в рамках литературно-фольклорного фестиваля "Шолоховская весна" пройдет торжественное вручение премии.

"Премия будет вручаться далее с интервалом раз в пять лет. Победителю будет вручаться свидетельство о том, что он стал лауреатом губернаторской премии в области литературы, знак и денежная премия в размере 20 тыс. рублей", - пояснил первый замгубернатора.

Планируется, что премию будут вручать в трех номинациях: "Современная проза", "Современная поэзия" и "Литературная критика".

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) - cоветский писатель, дважды Герой Социалистического Труда (1967,1980). Автор романов "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Они сражались за Родину", рассказа "Судьба человека" и др. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965) за роман "Тихий Дон". Шолохов родился на хуторе Кружилине станицы Вешенской Донецкого округа Области Войска Донского (ныне - хутор Кружилинский Шолоховского района Ростовской области), которая является центральным местом действия в "Тихом Доне". Еще при жизни писателя в Вешенской был открыт бюст Шолохова. На родине писателя создан Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, он является единственным в России государственным музеем писателя.