Игорь Бутман и его коллективы отправятся в турне по США

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский джазовый оркестр и Квинтет Игоря Бутмана в январе и феврале посетят с гастролями Нью-Йорк, Балтимор, Майами, Чикаго и Бостон. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба коллективов.

"С 30 января по 12 февраля 2020 года легендарные российские коллективы выступят в Нью-Йорке, Балтиморе, Майами, Чикаго и Бостоне. Музыканты исполнят все самое лучшее из своей программы: джазовые стандарты, известные произведения в оригинальных аранжировках композитора и пианиста Николая Левиновского, а также авторские композиции Игоря Бутмана", - рассказали в пресс-службе о турне.

Гастроли стартуют серией из четырех концертов Московского джазового оркестра под управлением Бутмана в нью-йоркском клубе Blue Note. 5 и 6 февраля Квинтет Игоря Бутмана выступит в Keystone Korner Jazz Club в Балтиморе, 7 февраля их ждут в Майами, 9 февраля - в Чикаго, а 12 февраля музыканты выйдут на сцену в Бостоне.

Предыдущие гастроли Московского джазового оркестра по США прошли в январе 2019 года, Квинтета Игоря Бутмана - в июле 2019 года.

Бутман собрал Igor Butman Orchestra в 1999 году. С тех пор он активно гастролирует в России, Европе и США, неоднократно выступал в Carnegie Hall, Lincoln Center, джазовом клубе Birdland и других концертных площадках мира, участвовал в "Концерте всех звезд" (All-Star Global Concert) Международного дня джаза. В 2012 году коллективу было присвоено звание Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Квинтет Игоря Бутмана (изначально в составе квартета) также был сформирован в 1999 году. Коллективы объединяют ярких представителей джаза в России. Олег Аккуратов занял второе место на международном конкурсе джазовых вокалистов им. Сары Воан, проходящем в США. Евгений Побожий в 2019 году стал победителем Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока.