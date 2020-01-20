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Мединский поддержал идею создания госпрограммы по поддержке походов школьников в кино

Министр культуры пообещал обратиться в Министерство просвещения по этому вопросу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поддержало идею создания госпрограммы, которая будет стимулировать походы школьников в кино. Об этом сообщил и.о. министра культуры Владимир Мединский в понедельник на встрече с лидерами киноотрасли.

"Что касается системной поддержки походов в кино школьников - это отличная идея, я считаю, что она и социальная, и образовательная, и бизнес-проект <...> Подготовьте, пожалуйста, мое обращение в Министерство просвещения, и нам надо сделать совместную программу, которую мы будем финансировать из нашего бюджета. Может быть, это [будет] формат абонементов", - сказал он.

Продюсер Сергей Сельянов отметил, что молодые люди стали меньше ходить в кино. "Меня беспокоит, что совсем молодые люди снижают свое посещение кинотеатров. Все уходит сюда [интернет]. Всех это волнует, и нас тоже, потому что мы делаем фильмы для кинотеатров, для большого экрана. И вообще этот вид досуга кажется мне очень важным, он социализирует. Мне кажется, что имело бы смысл придумать программу достаточно дорогостоящую, но посильную для государственной поддержки - походы в кино школьников. Чтобы у них была привычка ходить в кино, чтобы они полюбили ее", - сказал он.

Во встрече приняли участие директор департамента кинематографии режиссер Федор Бондарчук, продюсер Эдуард Илоян, генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин, генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин и другие.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияБондарчук, Федор Сергеевич
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