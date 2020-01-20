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ДиКаприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе

Съемки фильма "Убийцы лунного цветка" могут начаться уже в марте
Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо AP Photo/Chris Pizzello
Описание
Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо
© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро исполнят главные роли в новом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" (Killers of the Flower Moon). Об этом в понедельник сообщил сам ДиКаприо во время вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Трансляция мероприятия велась на телеканале TBS.

В основе фильма лежит одноименная книга американского журналиста Дэвида Гранна, вышедшая в 2017 году и ставшая бестселлером в США. Картина расскажет историю расследования ФБР убийств индейцев, произошедших в середине 1920-х годов в штате Оклахома после того, как там была обнаружена нефть. Сценарий написал Эрик Рот ("Форрест Гамп", "Мюнхен", "Звезда родилась"). По данным телекомпании Fox News, съемки начнутся в марте 2020 года.

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Ранее артисты лишь однажды появлялись вместе на экране - в драме режиссера Майкла Кейтон-Джонса "Жизнь этого парня" (This Boy's Life, 1993). ДиКаприо отметил, что высоко ценит возможность поработать с Де Ниро.

"Это большая честь для меня снова оказаться на одной съемочной площадке с актером такого масштаба", - сказал ДиКаприо. Де Ниро, в свою очередь, пошутил, что игра в новом фильме Скорсезе рядом с ДиКаприо позволит ему приобрести "медицинскую страховку на еще один год".

ДиКаприо исполнял главные роли в таких картинах Скорсезе, как "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York, 2002), "Авиатор" (The Aviator, 2004), "Отступники" (The Departed, 2006), "Остров проклятых" (Shutter Island, 2009) и "Волк с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013). Де Ниро снимался у режиссера в фильмах "Злые улицы" (Mean Streets, 1973), "Таксист" (Taxi Driver, 1976), "Бешеный бык" (Raging Bull, 1980), "Король комедии" (The King of Comedy, 1982), "Мыс страха" (Cape Fear, 1991), "Казино" (Casino, 1995) и "Ирландец" (The Irishman, 2019)

Теги
СШАДи Каприо, ЛеонардоСкорсезе, МартинДе Ниро, Роберт
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