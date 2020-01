ДиКаприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе

Ранее артисты лишь однажды появлялись вместе на экране - в драме режиссера Майкла Кейтон-Джонса "Жизнь этого парня" (This Boy's Life, 1993). ДиКаприо отметил, что высоко ценит возможность поработать с Де Ниро.

"Это большая честь для меня снова оказаться на одной съемочной площадке с актером такого масштаба", - сказал ДиКаприо. Де Ниро, в свою очередь, пошутил, что игра в новом фильме Скорсезе рядом с ДиКаприо позволит ему приобрести "медицинскую страховку на еще один год".

ДиКаприо исполнял главные роли в таких картинах Скорсезе, как "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York, 2002), "Авиатор" (The Aviator, 2004), "Отступники" (The Departed, 2006), "Остров проклятых" (Shutter Island, 2009) и "Волк с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013). Де Ниро снимался у режиссера в фильмах "Злые улицы" (Mean Streets, 1973), "Таксист" (Taxi Driver, 1976), "Бешеный бык" (Raging Bull, 1980), "Король комедии" (The King of Comedy, 1982), "Мыс страха" (Cape Fear, 1991), "Казино" (Casino, 1995) и "Ирландец" (The Irishman, 2019)