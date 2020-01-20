Роман "Есть ли еще секс в большом городе?" выйдет на русском языке в феврале

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый роман американской писательницы Кэндес Бушнелл "Есть ли еще секс в большом городе?" на русском языке выйдет в феврале. Об этом в понедельник сообщили журналистам в издательстве "АСТ".

"Выход книги запланирован на 3 февраля. Роман не является продолжением "Секса в большом городе", это автобиографичная книга писательницы", - отметили в издательстве.

Бушнелл не раз признавалась, что главная героиня романа "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу частично списана с нее самой, в новой книге писательница опустила псевдонимы. "Не знаем, есть ли у книжных подруг Сасси, Китти, Куини, Тильды Тии и Мэрилин реальные прототипы, но их проблемы будут понятны всем женщинам и особенно близки тем, кто сталкивался с кризисом среднего возраста", - отметили в издательстве.

Бушнелл также известна как автор книг "Четыре блондинки", "Все на продажу", "Стервы большого города", "Пятая авеню, дом один", "Дневники Кэрри".