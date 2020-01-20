Фильм "Холоп" заработал более $1 млн в зарубежном прокате

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кассовые сборы российского фильма "Холоп" за рубежом превысили $1 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".

"Фильм режиссера Клима Шипенко уверенно лидирует с самого выхода на экраны, причем не только в России, но и за рубежом: международные сборы "Холопа" уже превысили $1 млн. В Германии в широкий прокат картину выпустил дистрибьютор KinoKartina TV, в Сербии и странах бывшей Югославии - Stars Media. Также "Холоп" увидели на экранах в Израиле, Прибалтике и еще ряде европейских стран. Самыми успешными территориями стали Германия, где "Холоп" стал самым кассовым российским фильмом, когда-либо выпускавшимся в этой стране, и Сербия, где картина пока удерживает второе место среди всех российских релизов", - говорится в сообщении.

В российский прокат картина вышла 26 декабря. "К понедельнику, 20 января, фильм "Холоп" обошел голливудские блокбастеры "Мстители: Финал" и "Король Лев" и по кассовым сборам занял второе место среди всех картин за всю историю российского проката. Согласно данным ЕАИС, на сегодняшний день "Холоп" заработал 2,650 млрд рублей, картину посмотрели более 9,5 млн. зрителей", - отмечают в пресс-службе.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин) и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.