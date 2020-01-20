Выставку Дейнеки и Самохвалова в Манеже Петербурга посетили рекордные 112 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Масштабную выставку произведений советских художников Александра Дейнеки и Александра Самохвалова в Центральном выставочном зале "Манеж" в Петербурге, продолжавшуюся два месяца, посетили рекордные для площадки 112 тыс. человек, сообщил ТАСС директор ЦВЗ Павел Пригара.

"За два месяца - с начала Культурного форума и до 19 января - выставку посетили более 112 тыс. человек. Для нас это своеобразный рекорд", - сказал Пригара. Предыдущую популярную выставку в "Манеже" - экспозицию работ российской художественной группы AES+F, которая была доступна для публики с 19 июля по 22 сентября 2019 года, посетили 55,5 тыс. человек.

Выставка "Дейнека/Самохвалов" в Манеже собрала вместе около 300 работ из 37 музеев и девяти частных собраний: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и фотографию. Экспозиция была организована Министерством культуры РФ, комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Манежем и Российским фондом культуры совместно с тремя музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем и Курской картинной галереей имени Александра Дейнеки. Куратором выступил ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский. До открытия для широкой публики выставка стала центральным проектом секции "Изобразительное искусство" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Центральный выставочный зал "Манеж", расположенный в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии, является одним из крупнейших экспозиционных пространств в центре Петербурга. На его площадке представляются проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий.