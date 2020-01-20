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Российский фильм "Город уснул" включили в программу "Форум" на Берлинале

Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Мировая премьера психологической драмы "Город уснул" российского режиссера Марии Игнатенко состоится в феврале на международном фестивале в Берлине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба смотра.

Лента, рассказывающая о поиске любимого человека, вошла в программу "Форум".

Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Сеансы в рамках смотра посещают сотни тысяч человек. В разных секциях будут представлены сотни лент. За главные награды - серебряных и золотых "медведей" - борются фильмы, попавшие в основную программу смотра. Председателем жюри в этом году стал британский актер, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс.

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.

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