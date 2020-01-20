Новым президентом Гонкуровской академии стал писатель Дидье Декуэн

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Члены Гонкуровской академии избрали в понедельник ее новым президентом французского писателя и сценариста Дидье Декуэна. Об этом говорится в распространенном литературным сообществом заявлении. Декуэн сменит писателя и литературного критика Бернара Пиво.

Декуэн был избран в состав Гонкуровской академии в 1995 году. За свою литературную деятельность он был удостоен ряда премий, в том числе Гонкуровской в 1977 году за роман "Джон л`Анфер". До назначения на пост президента академии он работал на должности генерального секретаря этой организации. Именно он объявлял каждый год имя лауреата литературной премии.

Дидье Декуэн родился 13 марта 1945 года в семье кинорежиссера Анри Декуэна. Свою профессиональную деятельность начал журналистом в газете France Soir. В дальнейшем активно сотрудничал с Le Figaro, также работал на радиостанции Europe 1.

Свой первый роман "Процесс над любовью" опубликовал в 20-летнем возрасте. Дважды возглавлял Французское литературное общество. За сценарий к ленте режиссера Маруна Багдади "Подвешенная жизнь" получил специальную премию жюри Международного Каннского кинофестиваля. Произведения Декуэна издавались в России, в частности, романы "Среди садов и тихих заводей" и "Англичанка на велосипеде".