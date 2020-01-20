БДТ открыл московские гастроли спектаклем с Алисой Фрейндлих

Спектакль показали на Основной сцене Театра Наций, который публика заполнила целиком - все билеты раскупили еще в начале января.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Показ спектакля "Волнение" с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих в главной роли открыл в понедельник московские гастроли Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ) из Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Действие постановки происходит в Нью-Йорке, в квартире американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте (Алиса Фрейндлих). По сюжету, она собирается давать интервью польскому журналисту Кшиштофу Зелинскому. Литературный агент Стив и дочь писательницы Натали называют ее истинным интровертом и предупреждают, что есть темы, которых лучше не касаться. Но никто не догадывается, какую игру затеяла сама Улья Рихте.

Героиня Фрейндлих рассуждает об антисемитизме, цензуре и отношении к корням, попутно рассказывая журналисту о творчестве, любви и смысле жизни, сама же актриса с легкостью переходит от фарса к трагедии.

"Любовь, малыш, это волнение", - говорит героиня Фрейндлих, "на территории искусства позволено все, кроме неискусства", а в жизни "нет объективных фактов, есть только их восприятие".

Вырыпаев о спектакле

Пьеса "Волнение" написана и поставлена Иваном Вырыпаевым специально для Фрейндлих. Премьера спектакля прошла в Санкт-Петербурге 17 апреля 2019 года и была приурочена сразу к трем юбилеям - 35-летию службы Фрейндлих в БДТ, 100-летию театра и 85-летию самой актрисы. Продюсер спектакля - ее внук, театральный и кинопродюсер Никита Владимиров.

"Он, посоветовавшись с Алисой Бруновной, предложил мне написать эту пьесу, - рассказал Вырыпаев журналистам. - Все в этом спектакле сделано для Алисы Бруновны, это выражение моего глубочайшего почтения великому мастеру. При написании я думал об Алисе Бруновне, держал ее в голове".

По словам режиссера, он, вопреки своим убеждениям, показывал первый вариант пьесы Фрейндлих. "Алиса Бруновна сделала свои замечания, которые я единственный раз в жизни попытался учесть, потому что все делалось для нее, - добавил Вырыпаев. - Надо сказать, что она настолько умный и профессиональный человек, что ее замечания совпали с моим видением". Также в спектакле играют Рустам Насыров, Дмитрий Воробьев, Юлия Марченко и др.

Второй раз "Волнение" московские зрители смогут увидеть 21 января. Также в рамках гастролей 22 и 23 января в Театре им. Маяковского (сцена на Сретенке) пройдут показы не менее спектакля БДТ - постановки "Крещенные крестами" по книге Эдуарда Кочергина. Кроме того, 23 января состоится презентация книги "БДТ в 1920-е. Игра. Судьба. Контекст".