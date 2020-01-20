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Российский арфист Александр Болдачев дебютирует с сольным концертом в Carnegie Hall

В программе также примут участие специально приглашенные гости

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Российский арфист, приглашенный солист Большого театра Александр Болдачев выступит во вторник с дебютным сольным концертом в Carnegie Hall Нью-Йорка. Как сообщил в интервью корреспонденту ТАСС музыкант, концерт открывает его мировое турне, которое пройдет в течение года в 12 городах мира.

"Это дебютное выступление в Carnegie Hall, о котором я мечтал с самого раннего детства. Не потому что хотел выступить на популярной площадке, а потому что все мои любимые музыканты играли на этой сцене - Владимир Горовиц, Леонард Бернстайн, Дитрих Фишер-Дискау и многие другие. Лет пять назад я вспомнил о своей мечте и вот 21 января, в день своего 30-летия, я выступаю с первым сольным концертом в Carnegie Hall, - рассказал музыкант. - Хотя, надо признать, что одного желания здесь мало - необходимо заниматься, заниматься и заниматься".

22 ноты в секунду

Программа концерта включает обработки, сделанные для арфы Болдачевым, произведений композиторов-классиков и рок-музыку, а также его собственные сочинения. В частности, со сцены прозвучит этюд Шопена "Эолова арфа", который арфист исполняет со скоростью 22 ноты в секунду. "Я не стремился специально за рекордами, когда учил это произведение, - пояснил музыкант. - Но в этом темпе будто ветер играет на арфе".

Кроме того, будет звучать русская, советская классика - Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Стравинский, а также рок-композиции: Californication группы Red Hot Chili Peppers, "Богемская рапсодия" Фредди Меркьюри и Smells Like Teen Spirit группы Nirvana. В программе примут участие специально приглашенные гости, в том числе гитарист из Краснодара Александр Миско и немецкая скрипачка Барбара Луизи. "При выборе программы концерта я никогда не смотрю на то, когда, где и даже кем была написана музыка, для меня главное - рассказать с помощью произведений историю, что затронет сердца слушателей", - отметил артист.

В нынешнем году у Александра Болдачева запланирована большая гастрольная программа, выступления в Большом театре, "Гоголь-центре", участие в фестивалях. Каждый месяц 21-го числа он дает сольный концерт в разных городах мира - Москве, Санкт-Петербурге, Шанхае, Киото, Рио-де-Жанейро, Барселоне, Париже, Цюрихе и других.

Инструмент выбирает музыканта

По словам Болдачева, игрой на арфе он увлекся в пять лет. "В этом возрасте у меня не было никаких стереотипов по поводу того, что арфа - женский инструмент. Моими героями-арфистами были Царь Давид, Нерон, Аполлон. В пять лет я играл на фортепиано, но меня подвели к арфе и через два с половиной месяца я уже выступал на сцене. С тех пор арфа стала для меня профессией, а стереотипы по поводу "женственности" преследуют всю жизнь", - отметил он. "Во всех странах существует этот стереотип, борьба с которым постепенно превратилась для меня в философию мировоззрения вообще. Сейчас вновь актуален вопрос, что у женщин должно быть больше прав на мужские профессии, но нужно сразу показать, что гендер вообще не важен для выбора профессии, в целом. Главное - желание созидать, верить в себя и стремиться".

Не музыкант определяет инструмент, а, наоборот, инструмент - музыканта, считает Болдачев. С помощью игры на арфе лично ему удобнее выражать свои мысли, общаться со слушателями. "Арфа очень многогранный инструмент, на ней можно исполнять большой объем репертуара, классического и современного, - отметил он. - Пока что арфа у большинства людей не воспринимается как сольный инструмент, поэтому в последние пять лет, после окончания академии (Цюрихской высшей школы музыки - прим. ТАСС), я занимаюсь популяризацией арфы: даю до 100 сольных концертов в год по всему миру".

"Очень мало людей выбирают сольную деятельность на арфе, хотя в данный момент, в современном обществе, с сегодняшними настроениями, арфа необходима слушателям, так как имеет необычайные возможности расслаблять, давать возможность размышлять, думать, понимать, - считает музыкант. - Она не давит на человека как смычковые инструменты, орган или фортепиано - арфисты работают напрямую со струнами, пальцами. Эта работа со звуком наиболее тонкая, а сам инструмент с богатейшей палитрой, ведь струна звучит в открытом колебании как колокол. Арфа может рассказать очень многое и, надеюсь, в дальнейшем она станет более доступной для публики, и все больше будет появляться арфистов, играющих сольные концерты".

Рок-музыка на арфе

Современная арфа отличается от тех инструментов, на которых играли еще несколько десятилетий назад. "Появились новые модели - намного более выносливые, они могут проецировать больше звука, создавать больше выразительных возможностей, - пояснил музыкант. - Например, мне очень интересно исполнять самые разные жанры - и рок, и поп, и классику, и весь оркестровый репертуар. Арфа позволяет играть все, что захочу".

Александр Болдачев также сочиняет собственную музыку. "Я бы сказал, что пишу произведения в стиле неоимпрессионизма, - рассказал он. - Я очень люблю импрессионизм как музыкальный жанр, но смешиваю его с современной свободой, более понятными гармониями, и получается некий синтез жанров, что сейчас крайне популярно".

Александр Болдачев - лауреат международных музыкальных премий, с 2015 года работает приглашенным солистом Большого театра.

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