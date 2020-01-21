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Арфист Болдачев назвал музыкальное образование в России одним из самых эффективных в мире

Российское образование связано с дисциплиной, считает музыкант

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Система профессионального музыкального образования в России одна из наиболее эффективных в мире. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС высказал российский арфист Александр Болдачев, который выступит с дебютным сольным концертом в Carnegie Hall.

"Музыкальное образование в России все еще занимает лидирующие позиции и подходит современным студентам, - полагает он. - Наше образование связано с дисциплиной, когда хочешь не хочешь, но студенту приходится ходить на тот или этот урок, учить тот или иной материал. В то же время в Цюрихе, где я учился в Высшей школе музыки, образование связано не с дисциплиной, а со свободой самовыражения: там студент выбирает сам, что хочет изучать. С одной стороны, крайне полезно, когда человек самостоятельный и может сделать правильный выбор, но, с другой стороны, часто выбор делается поспешно или по пути "как проще и легче". А порой вообще человек уходит в какие-то дали, в сторону от своей профессии". "Поэтому пока молодые люди станут более ответственными, система образования, построенная на дисциплине, как в России, лучше защищает профессиональные приоритеты", - подчеркнул музыкант.

Болдачев напомнил, что начальное и среднее школьное образование он получил в санкт-петербургском лицее при консерватории, после этого учился в доме у педагога Катрин Мишель в Париже, а затем переехал для продолжения обучения в Цюрих. "Я учился за границей не потому, что образование лучше или более престижное, я следовал за педагогом Катрин Мишель, которая увезла меня в Париж и Цюрих", - пояснил Болдачев.

В настоящее время 30-летний музыкант считает себя человеком мира, поскольку постоянно дает концерты. "Мне даже трудно сказать, где мой дом. Мои вещи лежат в Цюрихе, в Москве, в Санкт-Петербурге, немножко в Токио и Лос-Анджелесе. К сожалению или к счастью, домом я ощущаю практически весь мир, наверное, я современный космополит, - заметил Болдачев. - Переезжаю постоянно, каждые несколько дней, затем опять еду дальше и чувствую себя абсолютно нормально. Кухня у меня Япония, гостиная - Европа, а спальня, наверное, в России: там я лучше всего сплю. В России я спокоен: можно общаться на своем языке, встречаться со старыми друзьями, близкими людьми. Несмотря на то что в последние годы я редко там бываю, Россия - очень близкое, родное для меня место".

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Российский арфист Александр Болдачев дебютирует с сольным концертом в Carnegie Hall
В программе также примут участие специально приглашенные гости
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