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Харатьян по случаю 60-летия выступит в Белоруссии, Германии и Израиле

Свой юбилей народный артист России отметит концертом в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Харатьян выступит с гастрольной программой, приуроченной к 60-летнему юбилею, в Белоруссии, Израиле, Германии и других странах.

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"Юбилей я отмечаю концертом в Санкт-Петербурге, а 12 февраля выступлю в Кремле. Это очень престижная и большая площадка, и гости у меня тоже будут большие: и Лещенко, и Антонов, и Меладзе, и Боярский, и Митяев, и Гвердцители, и Долина, и Розенбаум. У меня сейчас такая эйфория, приятные хлопоты, но они творческие все равно. А дальше у меня и Прибалтика, и Белоруссия, и Швеция, и Германия, и Израиль", - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Харатьяна, в основе его зарубежной программы будут песни из фильмов, в которых снимался актер. "Программа построена на песнях из кино, в котором я снимался, на песнях друзей. Будут еще песни Высоцкого и Окуджавы. Все это будет подкреплено видеорядом и рассказом о себе", - добавил он.

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье. Харатьян окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Дебютировал в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш" (1976). В 1987 году Харатьян стал известен миллионам, сыграв роль Алеши Корсака в фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!".

Фильмография Харатьяна насчитывает десятки фильмов, среди которых "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Тебе настоящему", "Аврора", "Инфант", "Тайны дворцовых переворотов", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" и другие. Среди наиболее известных театральных работ: спектакль "Нина", "О мышах и людях", "Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского", "Халам-бунду, или Заложники любви", "Счастливчик Смит", спектакль-мюзикл "Веселые ребята", "Любовь и шпионаж", "Ханума" и многие другие.

Теги
БелоруссияШвецияГерманияРоссияИзраильХаратьян, Дмитрий Вадимович
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