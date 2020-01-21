Харатьян считает, что перенос дат релиза западных лент помогает российским фильмам

"Она [политика Минкультуры по переносу релиза] помогает фильмам, которые достойны зрительского внимания, а тем, которые не достойны, - не помогает. Зритель голосует рублем - пойдет он на фильм или не пойдет", - сказал он.

По словам Харатьяна, чтобы увеличить конкурентную способность российского кино по отношению к иностранному на внутреннем рынке, нужно повышать качество отечественных фильмов. "За последние два-три года тенденция улучшается, и наш зритель возвращается на наши фильмы. Это огромная работа, которую проводит Минкультуры, Фонд кино и кинематографисты", - добавил он.

Харатьян отметил, что сложность выхода российского кино на международный уровень во многом заключается в ориентации рынка на голливудские фильмы. "Международный уровень - это отдельная задача, и я считаю, что ничего выводить не надо, у нас и так все в порядке, мы участвуем во всех международных фестивалях. Но в целом на международном уровне мы никому не нужны, и еще долго никому не будем нужны, потому что там ориентация на совершенно другое кино, на Голливуд, и он абсолютный монополист на международном рынке, в том числе и российском. Поэтому сейчас российские кинематографисты и Министерство культуры борются за наш рынок и за зрителей, которые ходят в наши кинотеатры", - сказал он.

Ранее Министерство культуры РФ объявило о том, что будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского фильма-события и зарубежного блокбастера ведомство готово аннулировать удостоверение последнего и изменить его дату релиза.

Об актере

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье. Харатьян окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Дебютировал в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш" (1976). В 1987 году Харатьян стал известен миллионам, сыграв роль Алеши Корсака в фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!".

Фильмография Харатьяна насчитывает десятки фильмов, среди которых "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Тебе настоящему", "Аврора", "Инфант", "Тайны дворцовых переворотов", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" и другие. Среди наиболее известных театральных работ: спектакль "Нина", "О мышах и людях", "Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского", "Халам-бунду, или Заложники любви", "Счастливчик Смит", спектакль-мюзикл "Веселые ребята", "Любовь и шпионаж", "Ханума" и многие другие.