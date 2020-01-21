Режиссер "Айки" назвал абсурдом то, что его проект записали в должники Минкульта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Режиссер фильма "Айка" Сергей Дворцевой, фильм которого попал в список проектов, не исполнивших обязательства перед Министерством культуры РФ, предложил ввести развернутые критерии оценки и индивидуально рассматривать каждый проект, прежде чем относить его к должникам. Он заявил ТАСС, что считает абсурдной ситуацию, когда один из самых признанных за рубежом отечественных фильмов "оказывается в списке позора российского кино".

Ранее Владимир Мединский объявил о запуске базы данных государственной поддержки, выделенной на производство и прокат фильмов по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года. Сервис представляет собой дополнительный раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). База данных разделена на несколько вкладок: рейтинги фильмов и компаний, проекты в производстве, неисполненные обязательства. В последнем размещена информация о кинематографистах, которые не вернули возвратную часть госсредств после съемок фильмов.

"Надо все-таки, чтобы были какие-то критерии оценки работы для попадания в этот список. Не просто один критерий, что ты сдал фильм или не сдал вовремя. Иначе получается, что качество не важно. Это же все-таки художественное произведение. И хотя художественные проявления сложно оценивать, но существует мировая система оценки кинематографа в художественном смысле. А есть коммерческая оценка: прокат, количество зрителей, показ фильма. И надо каким-то образом оценивать конкретно каждый проект, чтобы понять, кто действительно должен в списке штрафников находиться, а кто не должен", - сказал он агентству во вторник.

Дворцевой считает, что неправильно оценивать фильм только с финансовой точки зрения, поэтому следует создать систему оценки, которая соответствовала бы мировым стандартам. "С одной стороны, я, конечно, положительно отношусь к прозрачности. Эта прозрачность - всегда очень полезная вещь. Но дело в том, насколько правомерно нахождение в этом списке <…> Мы там находимся, потому что дольше делали фильм, при этом мы его сдали - и успешно, он вошел в главный конкурс Каннского фестиваля, получил большой приз <…> Абсурдно, когда одна из лучших картин мира оказывается в списке позора российского кино", - добавил он.

По словам режиссера, найти средства для выплаты штрафа за нарушение сроков сдачи (7 млн рублей) является проблемой. "Проблема такая - у нас прокат артхаусных картин минимальный. И деньги, которые из проката, его никогда не закроют, потому что очень маленькие суммы. У нас артхаусное кино смотрят очень мало зрителей. Это ситуация со зрителями такая", - подчеркнул Дворцевой.

ТАСС запросил комментарий Министерства культуры РФ.

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Картина "Айка" Дворцевого была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в мае 2018 года. Приз за лучшую женскую роль получила актриса Самал Еслямова. Лента также попала в шорт-лист кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сергей Дворцевой - российско-казахстанский режиссер, родившийся в 1962 году в Чимкенте (Казахстан). Лауреат премии "Ника" за лучший неигровой фильм "Трасса" (2000) и обладатель Гран-при конкурса "Особый взгляд" за фильм "Тюльпан" (2008).