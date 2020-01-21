Мединский открыл новый учебный комплекс Музыкального кадетского корпуса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия нового здания Музыкального кадетского корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) имени Александра Александрова прошла во вторник. Участие в мероприятии принял и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский.

Мединский обратился к кадетам с пожеланием стать после учебы в кадетском корпусе здоровыми, профессионально подготовленными, образованными и любящими учиться выпускниками. "Учиться придется вам всю жизнь, времена сейчас другие - очень быстрые, каждому из нас приходится со временем овладевать новыми навыками, новыми знаниями, а зачастую новыми профессиями, - сказал он. - Оставайтесь здесь, в этих прекрасных условиях, которые созданы Московским институтом культуры и нашим министерством".

Музыкальный кадетский корпус МГИК был создан в 2015 году по инициативе Мединского. Решение о присвоении ему имени композитора и основателя Ансамбля красноармейской песни Центрального дома Красной Армии им. М. Фрунзе (теперь Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова) было принято Министерством культуры РФ 27 декабря 2016 года, после крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем 25 декабря, где погибли 65 музыкантов и артистов ансамбля имени Александрова, включая его руководителя, народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.