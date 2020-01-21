Мягков: РФ и Израиль должны объединить усилия в создании фильмов о Второй мировой войне

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков считает, что России и Израилю следует объединить усилия в создании фильмов о Второй мировой войне.

"Может быть, настала такая пора, когда мы должны объединить усилия России и Израиля в создании не только документальных, но и художественных фильмов о войне. Благодаря тому, что у нас сильная школа кинематографистов, режиссура и актеры мирового уровня, и благодаря технологиям и инновациям Израиля, мы бы создавали добротные картины о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, которые будут выше мирового уровня", - сказал он журналистам во вторник.

По словам Мягкова, еще одной сферой взаимного сотрудничества двух стран может стать музейное дело. "В музейном деле мы могли бы сегодня многое друг у друга перенять, причем не только в контексте Великой Отечественной войны, но и всей истории ХХ века. Мы видим, что в Москве при помощи Израиля создаются музеи и выставки памяти жертв Холокоста. Здесь и технологии, которые мы могли бы перенять, или, наоборот, у нас в последнее время в музейном деле сделано очень много. Чем сильна Россия сегодня, так это умением представлять артефакты, с дополнением современных технологий они создают великолепное музейное пространство", - отметил научный директор РВИО.

Сохранение исторической памяти

Мягков подчеркнул, что у России и Израиля особое отношение к трагедии Второй мировой войны, символами которой являются полное снятие блокады Ленинграда и освобождение концлагеря Освенцим (Аушвиц), которые произошли в один день - 27 января - с разницей в один год.

"Жесточайшая блокада Ленинграда и то, что происходило в Аушвице, - это символы нацистского режима, символы убийства мирных людей, символы того, что мы вечно должны помнить об этих жертвах и добиваться абсолютной правды о том, что было в годы Второй мировой войны, и никогда не допускать пересмотра итогов решений Нюрнбергского трибунала", - сказал историк.

Он напомнил, что в Израиле чтут память о воинах Красной армии, освободивших узников фашистских концлагерей, и выразил надежду, что Россия и Израиль продолжат противодействовать попыткам переписать историю войны и принизить роль Советского Союза в освобождении мира от фашизма.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.