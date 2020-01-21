Хоровая опера Александра Чайковского впервые прозвучит на фестивале Юрия Башмета в Москве

"Будет мировая премьера огромного спектакля, которую мы с волнением ждем, это хоровая опера Александра Владимировича Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе". Три года говорили с Александром Владимировичем об этой идее, он все время отмахивался и говорил: "Что за опера без певцов?" - сказал Гринченко.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" состоится 7 февраля в "Филармонии-2" в рамках первого Зимнего международного фестиваля искусств в Москве под артистическим руководством Юрия Башмета. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

В команде с драматургом Михаилом Дурненковым идею удалось воплотить в жизнь. Постановщиком выступил Павел Сафонов, музыкальным руководителем - маэстро Башмет. Роль Ярослава Мудрого исполнит Андрей Мерзликин. В первом исполнении оперы примут участие контратеноры Владимир Магомадов и Олег Рябец, а также сразу четыре хоровых коллектива: Камерный хор Московской консерватории, "Нижний Новгород", Тульский государственный хор и Народный хор РАМ им. Гнесиных. За пульт государственного симфонического оркестра "Новая Россия" в этот вечер встанет дирижер Денис Власенко.

В программу фестиваля войдут и другие театральные работы Башмета: "Евгений Онегин" (28 января) при участии Ольги Литвиновой и Константина Хабенского, "Не покидай свою планету" (31 января и 1 февраля) - также с Хабенским, "Фантастическая Кармен" (4 февраля) с Евгением Стычкиным, Михаилом Трухиным и Ольгой Ломоносовой, "Ван Гог. Письма к брату" (8 февраля) с Евгением Мироновым.

Откроет фестиваль концерт с программой-сюрпризом "Арт-манифест Юрия Башмета" в день рождения маэстро. 30 января Камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнит шесть Бранденбургских концертов Иоганна Себастьяна Баха, а 3 февраля в Концертном зале им. Чайковского будет представлен международный этнический оперный проект. Завершится фестиваль гала-концертом "Время - Вперед" в Большом зале консерватории, где прозвучат две мировые премьеры: Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова.

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет провел уже 12 Зимних фестивалей искусств в Сочи, но перенести задумку на столичные сцены решился впервые. "В Сочи родилось много спектаклей, Всероссийский юношеский оркестр, премьеры, Конкурс молодых композиторов. Мне вдруг захотелось собрать накопленное в Москве и продолжить открывать новое, делать слушателей соучастниками", - пояснил маэстро.