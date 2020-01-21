Мединский: постоянный Музей Рерихов будет создан в центре Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Музей, посвященный творчеству семейства Рерихов, работающий на постоянной основе, будет создан в центре Москвы. Об этом во вторник журналистам сообщил и. о. министра культуры РФ Владимир Мединский.

"Понимаем, что величина Рерихов столь значительна, что хотелось бы иметь помимо музейного центра [на ВДНХ] и постоянно действующее музейное здание в центре Москвы. Я дал соответствующее поручение: рассмотреть два-три адреса Музею Востока совместно с Третьяковской галереей, и, я думаю, что в течение двух-трех месяцев мы представим план размещения постоянной экспозиции уже Музея Рерихов в центре Москвы вместе с специализированным помещением, вместе с необходимым научным отделом, центром популяризации наследия Рерихов, хранителями, правильно оборудованным фондохранилищем и так далее", - сказал он.

По его словам, Музей Рерихов, работающий на ВДНХ с 2019 года, останется выставочным центром Музея Востока для проведения разного рода временных выставок. "Как выставочный проект он работает очень хорошо, но для постоянного хранения, наверное, можно для Рерихов подыскать и постоянное место", - отметил и. о. министра, добавив, что вернуть коллекцию в Центр Рерихов на Волхонке абсолютно невозможно, потому что здание надо реставрировать. "Мы хотим, чтобы поклонники Рериха получили лучше и раньше, музей в центре Москвы", - подчеркнул он.

Мединский также напомнил, что в Министерство культуры РФ поступило несколько запросов от депутатов Государственной думы по поводу того, в каком состоянии находится сейчас коллекция Рерихов, которая была объединена под эгидой Музея Востока. "Депутаты обратили внимание, что в выставочном центре Рерихов картины хранятся в ненадлежащем температурном режиме, - уточнил он. - Мы провели соответствующую проверку с Союзом музеев России, вместе с лучшими музейными экспертами. У нас есть заключение, что нормы хранения картин соблюдаются".

Музей Рерихов переехал из усадьбы Лопухиных, расположенной в Малом Знаменском переулке, в бывший павильон "Здравоохранение" (павильон № 13) весной прошлого года, он открылся в конце апреля. В павильоне была завершена работа по воссозданию объекта культурного наследия: проведена комплексная реставрация фасадов здания, стен, потолков, лепнины в главном зале, трехчастного портала, исторических светильников, по сохранившимся фрагментам и историческим фотографиям воссозданы декоративные решетки на арках, декоративные элементы.

О Рерихах

Николай Рерих - русский художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию и другие страны Центральной и Восточной Азии. Автор серий картин "Гималаи", "Шамбала", "Тибет", книг "Сердце Азии", "Врата в будущее", сборника стихов "Цветы Мории".

Также он автор идеи и инициатор принятия международного соглашения по охране памятников культуры (так называемый "Пакт Рериха", подписан рядом стран в 1930-1940-х гг.). В 1920-е годы, уехав в США, Рерих основал вместе с женой "Общество Агни-Йоги" для распространения своего религиозно-философского учения Живая Этика (Агни-Йога). Его младший сын Святослав также прославился как художник и общественный деятель.