Голландские эксперты подтвердили подлинность автопортрета Ван Гога в музее в Осло

ГААГА, 21 января. /ТАСС/. Выставленный в Национальной галерее в Осло автопортрет Винсента Ван Гога (1853-1890) является подлинным. К такому выводу пришел Музей Ван Гога в Амстердаме по результатам проведенного исследования, продолжавшегося более шести лет.

Картина, написанная в 1889 году, является единственным автопортретом, написанным художником в период лечения от психоза в Сен-Реми. Менее года спустя Ван Гог покончил жизнь самоубийством.

Произведение было куплено норвежским музеем в 1910 году в качестве подлинной работы Ван Гога, но после публикации каталога в 1970-х годах у экспертов возникли сомнения в авторстве работы с учетом стиля, цвета красок и манеры написания. Однако спустя шесть лет технического и стилистического анализа, наконец, было подтверждено, что работа принадлежит кисти голландского художника и была написана в последние месяцы его жизни.

"Это крайне примечательная картина", - заметил исследователь Музея Ван Гога Луи ван Тилбург. "На ней изображен пациент, который вынужден осознать, что он болен, который вынужден вести борьбу с самим собой, - обратил он внимание в ходе пресс-конференции в Амстердаме. - На картине четко виден контраст между богатым пастельным задним фоном и лицом [пациента], которое выглядит менее живым. Мы думаем, что в этом заключалась цель Ван Гога - показать свое беспокойство визуальным языком".

Полные данные исследования будут опубликованы в следующем месяце. К своему заключению специалисты пришли на основе результатов сделанного рентгена и анализа большого количества информации. В числе прочего они обнаружили письмо Винсента своему брату Тео от 20 сентября 1889 года, в котором картина упоминается как "попытка написать автопортрет во время болезни". Они также сопоставили краски, использованные Ван Гогом в тот период, а также стиль написания по сравнению с произведениями других художников, находившихся в глубокой депрессии.

"Пациенты с психическими отклонениями живут в причудливом мире, часто сопровождающимся страхами, которые в случае с Ван Гогом были усилены депрессией, религиозной манией и чувством вины, - говорится в статье ван Тилбурга, написанной совместно с коллегами Теио Мейдендорпом и Картин Пилз. - Они закрываются от внешнего мира, избегают визуального контакта и часто смотрят вдаль. И именно таким изобразил себя Ван Гог".