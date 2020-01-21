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Российский фильм "Котлован" включили в программу "Панорама" Берлинского кинофестиваля

В 2020 году Берлинале пройдет с 20 февраля по 1 марта

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Мировая премьера российского документального фильма "Котлован" режиссера Андрея Грязева состоится в рамках программы "Панорама" Берлинского кинофестиваля 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы смотра, которое было распространено во вторник.

Фильм в жанре found footage ("Найденная пленка") состоит из многочисленных видео пользователей YouTube и представляет собой "калейдоскоп настроений" в России, отмечается в аннотации. В программе "Панорама" также будут представлены фильмы из Австрии, Алжира, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Индии, Китая, Франции, США и других.

В 2020 году Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940), он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

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