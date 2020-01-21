Деятели культуры ждут от Ольги Любимовой внимания к отрасли и к молодым талантам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ольга Любимова хорошо зарекомендовала себя в культурной сфере, в статусе федерального министра от нее ждут внимания ко всем отраслям и поддержки молодых талантов. Об этом рассказали деятели культуры, опрошенные ТАСС.
По указу президента РФ Владимира Путина руководитель департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова во вторник назначена главой министерства.
"Про Ольгу Любимову могу сказать только хорошее, - отметил в беседе с ТАСС исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. - Молодая, амбициозная, с современной манерой ведения дел, она заслуживает только положительных эпитетов. Ей удалось многое сделать, возглавляя департамент кинематографии". Тельнов добавил, что Фонд кино "готов сотрудничать" с новым министром культуры.
Глава компании "Профит", продюсер Игорь Толстунов отметил, что Любимова хорошо разбирается в своей сфере деятельности. "Про Ольгу [Любимову] я могу сказать, что это человек, который будет на своем месте, мне так кажется. Поскольку она "от земли" - работала и знает все проблемы, и очень деятельный и масштабный человек. Мне кажется, что это хорошее назначение", - рассказал он.
Про гены
Отец Любимовой - и.о. ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов признался, что назначение его дочери на пост министра культуры стало для него неожиданным. "[Испытываю] юмор по отношению к себе с одной стороны, с другой - волнение за нее", - сказал он.
Любимов добавил, что предполагал ее назначение на этот пост. "Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Если человек идет в министерство на ответственный пост, приходят определенные мысли в голову. Но то, что это произойдет в 2020 году, ближайшее время, конечно, таких мыслей не было", - сказал он.
И.о. ректора театрального училища предположил, что способности к руководству Любимовой передались ей от дальних родственников. "В ней проснулись гены. Если совсем не уходить вглубь рода, моим прапрадедом, а ее соответственно прапрапрадедом был рязанский губернатор при Александре II, а моим прадедом, а ее прапрадедом был вологодский губернатор при Александре III. Поэтому очевидно эти губернаторские гены на ней сказались, а на мне нет", - отметил Любимов.
Сохранить и преумножить лучшее
Народный артист России Денис Мацуев напомнил, сколь ответственная сфера деятельности досталась Любимовой. "Культура для нашей страны - наше достояние наравне с недрами. Наша культура достойна большого финансирования и того, чтобы в умах людей - от простых до высоких чиновников - было обозначено, что все начинается с культуры", - отметил он.
Пианист уверен, что поддержка культурной сферы и ее молодых представителей не должна сбавлять обороты. "У нас есть фантастические представители культуры, которые представляют ее по всему миру, есть уникальные молодые искорки во всех сферах: и в музыке, и в театре, и в кино, и в архитектуре. Надо дать им возможность быть активными. Работает грантовая система, строятся концертные залы, организовываются конкурсы и фестивали. Все это надо развивать и дальше", - подчеркнул Мацуев.
О сохранении лучшего, что было сделано предшественниками Любимовой, заявил и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. "Это были достаточно плодотворные годы для развития культуры: и в плане реставрации памятников культуры, и с точки зрения создания новых музеев, экспозиций. Если мы взглянем на социальную составляющую - именно в этот период решался очень важный вопрос о зарплатах работников учреждений культуры. Я думаю, что о тех достижениях, которые были сделаны, будут еще много говорить", - сказал он.
В 2019 году бывший министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с инициативой проведения в 2021 году Года музеев. "Хотелось бы, чтобы это произошло. Музеи играют очень важную роль, и мало какие отрасли культуры могут по популярности сравниться с музейной. Это наглядно показали и недавние новогодние каникулы - мы видим, что люди не сидят дома, они идут в музей. У нас за одну неделю было 60 тыс. посетителей. И это заслуга деятельности Министерства культуры РФ и его руководителя, конечно", - добавил Левыкин.