Деятели культуры ждут от Ольги Любимовой внимания к отрасли и к молодым талантам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ольга Любимова хорошо зарекомендовала себя в культурной сфере, в статусе федерального министра от нее ждут внимания ко всем отраслям и поддержки молодых талантов. Об этом рассказали деятели культуры, опрошенные ТАСС.

"Про Ольгу Любимову могу сказать только хорошее, - отметил в беседе с ТАСС исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. - Молодая, амбициозная, с современной манерой ведения дел, она заслуживает только положительных эпитетов. Ей удалось многое сделать, возглавляя департамент кинематографии". Тельнов добавил, что Фонд кино "готов сотрудничать" с новым министром культуры.

Глава компании "Профит", продюсер Игорь Толстунов отметил, что Любимова хорошо разбирается в своей сфере деятельности. "Про Ольгу [Любимову] я могу сказать, что это человек, который будет на своем месте, мне так кажется. Поскольку она "от земли" - работала и знает все проблемы, и очень деятельный и масштабный человек. Мне кажется, что это хорошее назначение", - рассказал он.

Про гены

Отец Любимовой - и.о. ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов признался, что назначение его дочери на пост министра культуры стало для него неожиданным. "[Испытываю] юмор по отношению к себе с одной стороны, с другой - волнение за нее", - сказал он.

Любимов добавил, что предполагал ее назначение на этот пост. "Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Если человек идет в министерство на ответственный пост, приходят определенные мысли в голову. Но то, что это произойдет в 2020 году, ближайшее время, конечно, таких мыслей не было", - сказал он.

И.о. ректора театрального училища предположил, что способности к руководству Любимовой передались ей от дальних родственников. "В ней проснулись гены. Если совсем не уходить вглубь рода, моим прапрадедом, а ее соответственно прапрапрадедом был рязанский губернатор при Александре II, а моим прадедом, а ее прапрадедом был вологодский губернатор при Александре III. Поэтому очевидно эти губернаторские гены на ней сказались, а на мне нет", - отметил Любимов.

Сохранить и преумножить лучшее

Народный артист России Денис Мацуев напомнил, сколь ответственная сфера деятельности досталась Любимовой. "Культура для нашей страны - наше достояние наравне с недрами. Наша культура достойна большого финансирования и того, чтобы в умах людей - от простых до высоких чиновников - было обозначено, что все начинается с культуры", - отметил он.