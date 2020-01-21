Российские кинокритики назовут в Москве лучшие фильмы 2019 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Режиссеры Кантемир Балагов, Сергей Дворцевой и Юсуп Разыков могут стать обладателями национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за свои фильмы 2019 года. Церемония награждения победителей пройдет в среду в Доме кино.

"Белый слон" - это особая премия, которую присуждает Гильдия киноведов и кинокритиков. Мнение критиков далеко не всегда совпадает с мнением кинематографической общественности, я уже не говорю о зрителях. Критики обычно выделяют наиболее художественно значимые произведения, оригинальные по форме, не всегда очень доступные при первом просмотре", - сказал ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

По его словам, премия "Белый слон" является приоритетной среди остальных, поскольку присуждается самыми опытными специалистами в области кинокритики и киноведения.

В главной номинации "Лучший фильм" выдвинуты три картины - "Айка" Дворцевого, "Дылда" Балагова и "Керосин" Разыкова. В категории "Лучший сценарий" на премию претендуют работы в фильмах "Верность" Любови Мульменко, "Керосин" Разыкова, "Воскресенье" Екатерины Тирдатовой. Также будут отмечены лучшие режиссеры, операторы, художники, композиторы и другие. В актерских категориях представлены, в частности, Евгения Громова, Василиса Перелыгина, Алексей Агранович, Александр Паль.

Лучшим фильмом 2018 года по версии "Белого слона" стала картина "Война Анны" Алексея Федорченко.

Премия раньше называлась "Золотой овен". Однако по решению правления Гильдии российских киноведов и кинокритиков в 2005 году она получила название "Белый слон". "Короткий список" номинантов был определен по результатам голосования журналистов, пишущих о кино. Победителей выбирает экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, которую возглавляет Разлогов.