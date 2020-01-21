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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отмечает 85-летний юбилей

В честь юбилея на Садовом кольце вывесили баннер, а в фойе театра имени Моссовета развернули фотовыставку, посвященную творчеству актрисы
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский академический театр имени Моссовета поздравит в среду одну из своих ведущих актрис, народную артистку РСФСР Валентину Талызину, которой исполняется 85 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра, где Талызина служит 62 года.

"Наша замечательная Валентина Илларионовна "сбежала" от юбилея - уехала немного отдохнуть, так что ее пока нет в Москве. <...> Театр любит Талызину и поздравляет ее с юбилеем. <...> В честь юбилея на Садовом кольце вывешен огромный красивый баннер, а в Большом зрительском фойе театра развернута фотовыставка, посвященная творчеству актрисы. <...> У Талызиной огромное количество почитателей, зрители любят ее, поддерживают и всякий раз с нетерпением ждут ее выхода на сцену", - сказали в театре.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1952-1954 годах училась на экономическом факультете Омского сельскохозяйственного института, но не закончила его. "Проучилась два года в сельхозинституте на экономфаке, но к третьему курсу поняла, что "товар - деньги - товар" не для меня категорически. Без документов, с одной справкой, что я студентка третьего курса, поехала в Москву. На мое счастье в ГИТИСе был дополнительный набор, и меня приняли. Прямо, как в сказке", - рассказала ТАСС артистка.

В 1958 году она окончила ГИТИС и сразу была принята в труппу Театра имени Моссовета. "Руководил Юрий Завадский. В театре работали Фаина Раневская, Вера Марецкая, Любовь Орлова, Валентина Серова. Это были мои университеты", - призналась Талызина.

Она служит в Театре имени Моссовета уже 62 года. Сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. Недавней работой актрисы стала заглавная роль в спектакле "Васса", который был поставлен в 2018 году к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького. Кроме того, на счету Талызиной более ста кино- и телефильмов, среди которых такие популярные, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Старики-разбойники", "Следствие ведут знатоки", "О бедном гусаре замолвите слово", "Старые клячи", а также сериалы "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Достоевский", "Екатерина" и многие другие.

Актриса также является автором нескольких литературных программ на телевидении. Она участвует в проектах на радио, выступает с поэтическими концертами. В 2015 году в московском издательстве АСТ вышла книга Талызиной "Мои пригорки и ручейки", в которой актриса пишет о своем творчестве, о работе в театре и кино, о друзьях и коллегах.

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