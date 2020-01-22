В Париже появится площадь имени Джонни Холлидея

ПАРИЖ, 22 января. /Корр.ТАСС Арина Лебедева/. Власти Парижа предложили назвать площадь в 12-м округе города в честь французского рок-музыканта Джонни Холлидея (1943-2017). Речь идет об эспланаде, расположенной у спортивно-концертного комплекса AccorHotels Arena, где артист выступал более 100 раз.

Семья Холлидея уже дала свое согласие. Теперь, как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, соответствующее предложение должно быть вынесено на голосование в муниципальный совет Парижа 3 февраля.

"Нам показалось естественным назвать в честь Джонни Холлидея площадь, расположенную рядом с концертным залом, на сцену которого исполнитель выходил 101 раз, из которых 73 - с сольными программами", - сказал первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар. "В сообществе почитателей творчества артиста его имя ассоциируется именно с этим комплексом", - отметил он. Вице-мэр напомнил, что "на концерт, посвященный 70-летию Холлидея в 2013 году, все билеты в этот зал были проданы за два часа с момента их поступления в продажу".

Грегуар также сообщил, что мэрия, помимо всего прочего, рассматривает вопрос об установке на этой площади скульптуры Холлидея. Он отметил, что такой памятник появится только с согласия родных артиста.

В июне прошлого года в Тулузе одна из городских площадей названа в честь Джонни Холлидея. Годом ранее в городе Вивье был открыт трехметровый памятник музыканту, который создал французский скульптор Даниэль Жорж на собранные поклонниками артиста средства.

О рок-музыканте

Холлидей родился 15 июня 1943 года в Париже. Вдохновившись прорывом рок-н-ролла в 1950-х годах в исполнении американца Элвиса Пресли, он загорелся идеей перенести новомодное музыкальное направление во Францию.

За свою многолетнюю карьеру Холлидей записал более тысячи песен, сочинил около сотни композиций, лучшие из которых по общему признанию вошли в "золотой фонд" французской популярной музыки. Его диски разошлись в мире общим тиражом в 110 млн экземпляров. В последние годы жизни Холлидей боролся с тяжелой болезнью, но продолжал активно работать над новыми песнями и выступал с концертами.

Джонни Холлидей умер в ночь на 6 декабря 2017 года после тяжелой продолжительной болезни.