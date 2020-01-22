Фестиваль "Золотая маска - 2020" откроется в Москве 25 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Конкурсная программа ХХVI Фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая маска" откроется 25 января в Москве показом мюзикла "Стиляги" Театра наций, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"В числе первых участников конкурсной программы значатся спектакли Большого театра и Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а также мюзикл "Винил" Пермского Театра-Театра и балетные постановки "Петрушка" и "Шахерезада" Пермского театра оперы и балета, которые жюри музыкального театра будет смотреть в Перми", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что председателем жюри "Золотой маски" по музыкальному театру в этом году стала музыкальный критик Юлия Бедерова. Судейскую коллегию по драматическому театру возглавила режиссер, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина.

В пресс-службе "Золотой маски" отметили, что в этом году впервые в конкурсной программе участвуют театры кукол из Тольятти и Йошкар-Олы, а также Чехов-центр из Южно-Сахалинска, который не раз принимал участие во внеконкурсных программах фестиваля и в этом году впервые вошел в число номинантов. Среди дебютантов этого года Молодежный театр из Архангельска, Кировский танцевальный проект "Солянка", Национальный театр Карелии из Петрозаводска, Мобильный художественный театр, Музыкальный театр "Амадей", Фонд V-A-C, Проект В. Приваловой из Москвы.

"По конкурсной программе этого года можно понять, как бурно и интересно развивается сейчас российский театр, причем не только в Москве, но и по всей России, - прокомментировала генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. - Сегодня у нас в конкурсе соседствуют спектакли традиционных форм с экспериментальными работами. Иногда в качестве актеров могут быть, например, настоящие прокуроры, судьи или бездомные. Есть также спектакли, где действие происходит в необычных пространствах, а порой в буквальном смысле в голове зрителя - когда спектакль идет в наушниках или в очках виртуальной реальности. Это многообразие форм и дает представление о российском театре сегодня".

Как всегда, важной частью фестиваля станут внеконкурсные программы "Маска плюс" и "Детский Weekend", в которых участвуют театры из Твери, Буинска, Красноярска, Перми, Омска, Санкт-Петербурга, Глазова, Ханты-Мансийска, Архангельска, Нягани, Сарова, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Барнаула и села Большая Атня. В рамках программы "Маска плюс" состоится ставший уже традиционным круглый стол театров малых городов России, а в программе "Детский Weekend" снова будет работать лаборатория "Театр и современная драматургия для детей. Эскизы спектаклей по новым детским пьесам", по итогам которой будут показаны эскизы будущих спектаклей. Программа "Золотая маска в городе" представит выступления театров-номинантов премии в самых неожиданных местах столицы.

Подведение итогов

Всего в конкурсной и во внеконкурсных программах фестиваля, который пройдет в Москве с 25 января по 15 апреля, примет участие 81 российский театр из 29 городов, состоится более 250 показов 101 спектакля. В конкурсной программе на Национальную театральную премию в 29 частных номинациях выдвинуто более 240 театральных деятелей, сообщили в пресс-службе "Золотой маски".

Там же рассказали, что 27 марта, в Международный день театра, в Бетховенском зале Большого театра состоится церемония вручения специальных премий "Золотая маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Эти лауреаты определены секретариатом Союза театральных деятелей (СТД) РФ и уже известны. Ими стали советский и российский театровед Алексей Бартошевич, народный артист РСФСР Герард Васильев, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, писатель Людмила Петрушевская, заслуженный учитель России Роксана Сац-Карпова, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Смелянский, народный артист СССР Николай Фадеечев, сценограф, живописец, график Марина (Людмила) Азизян, народный артист РФ и Украины Валерий Ивченко, народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, народный артист РФ Юрий Кочетков, народный артист РФ Владимир Нестеров и народный артист РФ Виталий Стужев.

Что касается победителей в основных номинациях "Золотой маски - 2020", то они будут объявлены на церемонии награждения, которая будет 26-й по счету и пройдет 15 апреля в Концертном зале "Зарядье".

О премии

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.