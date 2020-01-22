РНБ представила редкие документы на выставке к 300-летию Морского устава Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) открыла в среду выставку к 300-летию Морского устава Петра Великого, представив историю отечественного флота в документах отдела рукописей. Экспозиция охватывает период с петровской эпохи до начала XX века.

"Самое ценное в нашем собрании - письма и бумаги Петра Великого, хранящиеся в библиотеке. Тут и поручения корабельным мастерам, и реляции о военных действиях, и указания о строительстве флота и комплектовании его штатов. Среди этих документов - "Манифест о сочинении Морского устава" от 24 января 1720 года с собственноручными поправками Петра. Сам Морской устав стал важной вехой в формировании Военно-морского флота, который к тому моменту уже играл важную роль в военной стратегии России", - сказал ТАСС сотрудник отдела рукописей РНБ Леонид Сухоруков.

На выставке также представлены материалы об изменении Морского устава, что было связано с развитием флота. Так, в 1797 году был принят новый устав, созданный под редакцией адмирала Григория Кушелева, который при правлении Павла I осуществлял фактическое руководство российским флотом. На выставке представлена одна из глав Военно-морского устава, которую заново переписал адмирал Семен Мордвинов.

Как рассказал Сухоруков, отдельные разделы выставки посвящены экспедициям флота. В частности, представлен журнал одного из участников камчатской экспедиции Витуса Беринга, капитана российского флота Свена Вакселя, дневник помощника Ивана Крузенштерна лейтенанта Макара Ратманова, который вел записи во время кругосветного путешествия на шлюпе "Надежда" (1803-1806).

Напоминает экспозиция и о военных действиях русского флота с XVIII до начала XX века. Эпизоды сражений запечатлены в представленных на выставке дневниках, письмах и воспоминаниях участников боевых действий. Здесь же помещены автографы адмиралов Самуила Грейга, Федора Ушакова, Дмитрия Сенявина, Павла Чичагова. К этим документам постоянно обращаются историки, открывающие в материалах рукописного фонда все новые подробности о создании и становлении Военно-морского флота России.

Выставка будет работать до 20 марта.