В Туле провели церемонию гашения марки, выпущенной к 500-летию Тульского кремля

ТУЛА, 22 января. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой марки, посвященной 500-летию Тульского кремля, состоялась в среду в Туле на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея. Тираж марки составляет 25 тыс. экземпляров, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

"Марка была выпущена нашими партнерами - АО "Почта России" и АО "Марка", и это является долгожданным событием не только для туляков, но и для филателистов России и других стран. Номинал марки - 120 рублей, тираж - 25 тыс. экземпляров, он увеличиваться не будет", - сказала Гремякова.

На марке изображены Одоевская башня кремля, примыкающее к ней здание музея самоваров, Успенский и Богоявленский соборы. Также размещена надпись: "Тульский кремль. 500 лет". Первый экземпляр марки передан на хранение в фонды регионального объединения "Историко-краеведческий и художественный музей".

Также к празднованию 500-летия Тульского кремля, которое пройдет в сентябре 2020 года, планируется выпустить почтовый конверт с изображением крепости. "Уже изготовлен макет конверта. И жители Тульской области, и многочисленные гости, которые приедут в рамках летнего туристического сезона, смогут из Тульского кремля отправить письма в таком конверте. Его тираж составит 150 тыс. экземпляров", - добавила Гремякова.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников изначально было выделено около 700 млн рублей. В результате реконструкции и реставрации помещения в обновленных зданиях в центре Тулы получат Государственный исторический музей, филиалы музеев "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово", Тульский музей оружия, некоторые региональные музеи.