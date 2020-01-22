МХАТ им. Горького покажет два спектакля на сцене Волковского театра в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Московский художественный театр им. М. Горького (МХАТ им. Горького) в феврале покажет два спектакля на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Волковского театра в среду.

"Это будут обменные гастроли. В феврале к нам приезжает МХАТ им. Горького, привозит два спектакля. В марте Театр им. Волкова поедет в Москву и на площадке МХАТ им. Горького будет показывать спектакли "Лес" и "Земля Эльзы", - сказала собеседница агентства.

10 февраля в Ярославле покажут спектакль по пьесе Валентина Распутина "Последний срок" в постановке Сергея Пускепалиса, который сейчас является художественным руководителем Волковского театра. "Премьера спектакля состоялась осенью 2019 года. Сергей Витауто его поставил, когда еще работал в МХАТ им. Горького", - сообщили в пресс-службе Волковского театра.

11 февраля труппа московского театра представит ярославскому зрителю спектакль "Леди Гамильтон". Это также премьерная постановка, впервые спектакль показали осенью 2019 года.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".