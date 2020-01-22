{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калужский и японский космические музеи подписали меморандум о сотрудничестве

В 2021 году стороны планируют организовать совместный проект к 60-летию полета первого человека в космос

ТАСС, 22 января. Калужский музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и японский Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в рамках побратимских обменов между Россией и Японией подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет наладить совместную выставочную деятельность, обмен опытом работы. Об этом ТАСС в среду сообщила директор калужского музея Наталья Абакумова.

"Мы подписали меморандум о сотрудничестве. [Запланирована] совместная выставочная деятельность, помощь и взаимодействие, обмен опытом работы в области истории космонавтики. Первый [совместный] проект - это выставка, посвященная страницам истории отечественной космонавтики", - сказала она, уточнив, что выставка пройдет в марте 2020 года.

Калужский музей истории космонавтики для мартовской выставки предоставит иллюстративный материал, посвященный Константину Циолковскому. В 2021 году планируется сделать совместный проект к 60-летию полета первого человека в космос. Кроме того, достигнуты договоренности о взаимодействии молодежного космического центра при калужском музее, обмене студентами, уточнила Абакумова.

"Очень приятно, что 2020 год мы начинаем с подписания соглашения между калужским и японским музеями. Надеюсь, что это мероприятие позволит нам открыть новые возможности для взаимодействия в различных сферах деятельности, связанных с космонавтикой, наукой, культурой", - цитирует пресс-служба правительства региона заместителя губернатора Калужской области Константина Горобцова.

По данным пресс-службы правительства Калужской области, на церемонии подписания меморандума присутствовали космонавт Сергей Залетин, ученые, студенты калужских вузов, представители Центра космического воспитания "Галактика".

Побратимский обмен

В июне 2019 года в японском городе Осака на полях Группы двадцати состоялась встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Во время встречи лидеры двух стран высоко оценили результаты проведения в 2018 году перекрестного Года Японии и России, а также выразили надежду на дальнейшее углубление и развитие японо-российских обменов и договорились о проведении в 2020-2021 года Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоКалужская область
Реклама на ТАСС
Джейн Биркин приедет с единственным концертом в Москву
Ее выступление пройдет 14 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС