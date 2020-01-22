Калужский и японский космические музеи подписали меморандум о сотрудничестве

ТАСС, 22 января. Калужский музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и японский Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в рамках побратимских обменов между Россией и Японией подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет наладить совместную выставочную деятельность, обмен опытом работы. Об этом ТАСС в среду сообщила директор калужского музея Наталья Абакумова.

"Мы подписали меморандум о сотрудничестве. [Запланирована] совместная выставочная деятельность, помощь и взаимодействие, обмен опытом работы в области истории космонавтики. Первый [совместный] проект - это выставка, посвященная страницам истории отечественной космонавтики", - сказала она, уточнив, что выставка пройдет в марте 2020 года.

Калужский музей истории космонавтики для мартовской выставки предоставит иллюстративный материал, посвященный Константину Циолковскому. В 2021 году планируется сделать совместный проект к 60-летию полета первого человека в космос. Кроме того, достигнуты договоренности о взаимодействии молодежного космического центра при калужском музее, обмене студентами, уточнила Абакумова.

"Очень приятно, что 2020 год мы начинаем с подписания соглашения между калужским и японским музеями. Надеюсь, что это мероприятие позволит нам открыть новые возможности для взаимодействия в различных сферах деятельности, связанных с космонавтикой, наукой, культурой", - цитирует пресс-служба правительства региона заместителя губернатора Калужской области Константина Горобцова.

По данным пресс-службы правительства Калужской области, на церемонии подписания меморандума присутствовали космонавт Сергей Залетин, ученые, студенты калужских вузов, представители Центра космического воспитания "Галактика".

Побратимский обмен

В июне 2019 года в японском городе Осака на полях Группы двадцати состоялась встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Во время встречи лидеры двух стран высоко оценили результаты проведения в 2018 году перекрестного Года Японии и России, а также выразили надежду на дальнейшее углубление и развитие японо-российских обменов и договорились о проведении в 2020-2021 года Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов.