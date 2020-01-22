Джейн Биркин приедет с единственным концертом в Москву

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Англо-французская актриса, певица и автор песен Джейн Биркин выступит в Московском международном Доме музыки. Об этом сообщила в среду пресс-служба организатора гастролей, компании Moscow Show.

"14 апреля 2020 в рамках масштабного турне Джейн Биркин с единственным концертом выступит в Московском международном Доме музыки", - сказано в анонсе организатора.

Популярность пришла к уроженке Лондона Джейн Биркин благодаря творческому и союзу с французским музыкантом и режиссером Сержем Генсбуром. Певческая карьера Биркин началась со скандального дуэта пары - песни Je t"aime… moi non plus ("Я тебя люблю… Я тебя тоже нет") - в 1969 году. После 12 лет отношений пара распалась, но творческий союз музы и композитора продолжился до смерти Генсбура в 1991 году.

На счету Биркин - более 80 фильмов, 13 студийных и шесть концертных альбомов. Она удостоена французского национального ордена "За заслуги", японского ордена Восходящего Солнца, а также звания офицера ордена Британской империи. В ее честь в 1984 названа дамская сумка Birkin французского бренда Herms. 73-летняя Биркин остается деятельным человеком: занимается благотворительностью, помогает больным СПИДом, беженцам, работает над книгами мемуаров, снимает фильмы, гастролирует с концертами.