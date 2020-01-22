Маэстро Александр Дмитриев по случаю 85-летия получил музыкальный подарок от филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Александр Дмитриев получил приглашение от музыкантов Филармонии имени Дмитрия Шостаковича на концерт-подарок по случаю своего 85-летия. Музыку в его честь исполнили в среду артисты Академического симфонического оркестра филармонии (АСО), которым маэстро руководил более 40 лет.

"Для меня этот концерт в Малом зале филармонии был очень приятным сюрпризом и свидетельством того, что и после моего ухода с поста главного дирижера оркестра у нас сохранились добрые человеческие и даже дружеские отношения. Солисты оркестра подготовили замечательный музыкальный подарок и играли с большим вдохновением", - сказал ТАСС Дмитриев, под руководством которого оркестр провел десятки гастролей по всему миру.

На концерте "К юбилею маэстро Александра Дмитриева" прозвучали сочинения композиторов трех веков, от Иоганна Себастьяна Баха до Андрея Петрова, предназначенные и аранжированные для самых разных составов: струнного оркестра, духового квинтета и кахона, брасс-ансамбля и многих других. Вошли в программу и "Вариации на тему Happy Birthday" Петера Хайдриха, каждая из которых написана в определенном стиле, в том числе стили Баха, Моцарта, Бетховена, Вагнера, а также вариации в стиле джаз и киномузыки.

В 2018 году Александр Дмитриев объявил об уходе с поста главного дирижера АСО, приняв решение уступить место кому-то из младших коллег. До сих пор эта должность остается вакантной, поиски преемника продолжаются. Сам маэстро после ухода на пенсию решением художественного руководителя филармонии, народного артиста СССР Юрия Темирканова был удостоен почетной должности дирижера-лауреата. В течение сезона он продолжает готовить программы с оркестром. Ближайший его концерт намечен на апрель. Под его управлением прозвучат симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова и редко исполняемая Пятая симфония Александра Глазунова, входившая в репертуар Евгения Мравинского, который проработал в филармонии около полувека.