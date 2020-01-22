Александр Сокуров удостоен спецпремии Гильдии киноведов и кинокритиков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров удостоен специальной премии имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко (1931-2004) "За честь и достоинство". Награждение обладателей национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" прошло в московском Доме кино, передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемые коллеги, мне стало известно о вашем решении выделить меня из большого количества кинематографистов. Конечно, меня это удивило. Сердечно благодарю вас всех", - зачитал обращение Сокурова его ученик Александр Золотухин.

Александр Сокуров - трижды лауреат Государственной премии России, лауреат премий "Триумф" и "Ника" в номинации "За честь и достоинство" и целого ряда международных наград. За фильм "Фауст" петербуржец был удостоен главного приза "Золотой лев" Венецианского фестиваля (2011).