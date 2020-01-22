Фильм "Дылда" стал лучшим в 2019 году по версии кинокритиков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские критики назвали в среду лучшие киноработы 2019 года, в главной номинации "Лучший фильм" победила картина Кантемира Балагова "Дылда". Награждение обладателей национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" прошло в московском Доме кино, передает корреспондент ТАСС.

Драма Кантемира Балагова также была отмечена призами за лучшую режиссерскую, операторскую работу и лучшую работу художника.

"Еще раз огромное спасибо, жалко до "Оскара" немножко не дотянули, ну, в следующий раз", - сказал художник фильма Сергей Иванов, получая награду.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". В сентябре картина была выдвинута от России на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и вошла в короткий список претендентов на данную премию, однако в окончательный список номинантов не попала.

Другие награды

За лучшую главную мужскую роль премию получил Алексей Агранович ("Юморист", режиссер Михаил Идов). "Для меня большая честь, что я номинирован и то, что именно кинокритики эту работу заметили и отметили из большого количества серьезным работ, которые были в этом году", - сказал он ТАСС. В номинации "Лучшая мужская роль" решено было также отметить "Белым слоном" Алексея Верткова ("Воскресенье").

Лучшей в анимации стала картина Константина Бронзита, которая была включена в шорт-лист фильмов, выдвинутых на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", "Он не может жить без космоса". Лучшим документальным фильмом назвали ленту Алексея Федорченко "Кино эпохи времен". Лучшим фильмом-дебютом критики назвали созданный под художественным руководством Александра Сокурова "Мальчик русский" Александра Золотухина.

В номинации "Лучший сценарий" победил фильм "Керосин" Юсупа Разыкова, лента также была отмечена наградой за лучшую музыку, а актриса сыгравшая там главную роль Елена Сусанина, получила награду за главную женскую роль. "Самое сложное для меня было - это не упасть в мелодраму, которая заведомо зовет человека к слезам. Для меня было самое главное, чтобы люди увидели человека, а не проблему. Человека, за которым интересно следить, которому интересно сопереживать", - поделился с журналистами режиссер фильма.

За лучшую женскую роль второго плана отмечена Наталья Тенякова, сыгравшая в картине Андрея Смирнова "Француз", за мужскую - Александр Балуев - сыгравший в том же фильме. Награда молодых критиков, которая называется "Голос", отдана фильму Даниила Зинченко "Тиннитус".

О премии

Премия раньше называлась "Золотой овен". Однако по решению правления Гильдии российских киноведов и кинокритиков, в 2005 году она получила название "Белый слон". "Короткий список" номинантов был определен по результатам голосования журналистов, пишущих о кино. Победителей выбирает экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, которую возглавляет Кирилл Разлогов.