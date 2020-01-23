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Fox: судмедэксперты установили, что рэпер Juice WRLD умер из-за передозировки наркотиками

Исполнитель ушел из жизни в возрасте 21 года

ТАСС, 23 января. Судмедэксперты в США установили, что причиной смерти 21-летнего американского рэпера Juice WRLD (наст. имя - Джаред Хиггинс) стала передозировка наркотиками. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

"Смерть Хиггинса наступила в результате передозировки оксикодоном и кодеином", - говорится в заявлении врачей, которое приводит телеканал.

Juice WRLD умер в Чикаго (штат Иллинойс) 8 декабря. Музыканту стало плохо в аэропорту Мидуэй, после чего он был доставлен в близлежащую больницу, однако спасти исполнителя не удалось.

Ранее ряд американских СМИ указывали, что на борту частного самолета рэпера обнаружили более 30 кг марихуаны, а также лекарственные средства, содержащие кодеин.

Juice WRLD наиболее известен благодаря синглам Lucid Dreams и All Girls Are the Same, на его счету два студийных альбома. В мае 2018 года года исполнитель получил премию Billboard Music Awards в номинации "Лучший новый артист". Он сотрудничал с такими музыкантами, как Эминем, Трэвис Скотт и Ники Минаж.

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