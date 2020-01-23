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Прямая трансляция премии Grammy-2020 пройдет на сайте Первого канала

Комментировать прямой эфир на русском языке будет телеведущая Яна Чурикова

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый канал проведет прямую трансляцию 62-й ежегодной музыкальной церемонии вручения премии Grammy на своем сайте в ночь с 26 на 27 января. В этом году среди номинантов Билли Айлиш, Ариана Гранде, Бейонсе и другие мировые звезды, сообщает дирекция общественных связей канала.

"Прямая трансляция на 1TV.RU [будет идти] в ночь с 26 на 27 января в 04:00 [мск] <...> Прямую трансляцию из Лос-Анджелеса будет комментировать Яна Чурикова", - говорится в сообщении.

Среди номинантов также - Lizzo, Lil Nas X, H.E.R и Финнеас О'Коннелл. По количеству номинаций лидирует 31-летняя американская певица и актриса Lizzo, выдвинутая сразу в восьми категориях. В числе претендентов на награды также такие Леди Гага, Тейлор Свифт, Лана Дель Рей.

Отмечается, что зрители также смогут увидеть трансляцию 31 января в 00:25 на Первом канале.

62-я церемония вручения Grammy в 84 категориях состоится 26 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться телекомпанией CBS.

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