{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На фестивале японской культуры в Волгограде пройдут выставка печатной графики и кинопоказы

Фестиваль пройдет с 28 по 30 января

ВОЛГОГРАД, 23 января. /ТАСС/. Фестиваль культуры "Японская весна в Волгограде" пройдет с 28 по 30 января, в программе - показ шести современных японских фильмов, мастер-классы по оригами и выставка японской печатной графики. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации Волгоградской области.

В июне 2019 года в японском городе Осака на полях Группы двадцати состоялась встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Во время встречи лидеры двух стран высоко оценили результаты проведения в 2018 году перекрестного Года Японии и России, а также выразили надежду на дальнейшее углубление и развитие японо-российских обменов и договорились о проведении в 2020-2021 годах Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов.

"Японская весна в Волгограде" - первое событие Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. В Волгоград приедет японская делегация во главе с [полномочным] министром посольства Японии в России Ямамото Тосио. Гости побывают в местном музее изобразительных искусств имени Машкова на выставке "Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х годов", здесь же состоятся мастер-классы по древнему искусству складывания фигурок из бумаги - оригами", - рассказала представитель администрации.

Она уточнила, что для местных болельщиков интересным событием станет передача Волгограду футбольной формы, в которой сборная Японии выступала на чемпионате мира 2018 года в матче на "Волгоград-Арене". В рамках фестиваля запланирован показ шести современных японских фильмов, также в целях укрепления и развития двусторонних связей запланированы официальные встречи.

В пресс-службе отметили, что у Волгоградской области с регионами Японии выстроены прочные деловые и культурные отношения, а также побратимские связи. Договор о породнении Волгограда и Хиросимы был подписан в 1968 году. С этих пор регулярно проводится обмен официальными делегациями и молодежными группами.

Теги
ЯпонияРоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Сериал "Новый Папа" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем покажут в России на большом экране
В частности, в Москве показ состоится 8 февраля в киноцентре "Октябрь"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС