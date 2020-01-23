На фестивале японской культуры в Волгограде пройдут выставка печатной графики и кинопоказы

ВОЛГОГРАД, 23 января. /ТАСС/. Фестиваль культуры "Японская весна в Волгограде" пройдет с 28 по 30 января, в программе - показ шести современных японских фильмов, мастер-классы по оригами и выставка японской печатной графики. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации Волгоградской области.

В июне 2019 года в японском городе Осака на полях Группы двадцати состоялась встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Во время встречи лидеры двух стран высоко оценили результаты проведения в 2018 году перекрестного Года Японии и России, а также выразили надежду на дальнейшее углубление и развитие японо-российских обменов и договорились о проведении в 2020-2021 годах Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов.

"Японская весна в Волгограде" - первое событие Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. В Волгоград приедет японская делегация во главе с [полномочным] министром посольства Японии в России Ямамото Тосио. Гости побывают в местном музее изобразительных искусств имени Машкова на выставке "Образы и материя. Японская печатная графика 1970-х годов", здесь же состоятся мастер-классы по древнему искусству складывания фигурок из бумаги - оригами", - рассказала представитель администрации.

Она уточнила, что для местных болельщиков интересным событием станет передача Волгограду футбольной формы, в которой сборная Японии выступала на чемпионате мира 2018 года в матче на "Волгоград-Арене". В рамках фестиваля запланирован показ шести современных японских фильмов, также в целях укрепления и развития двусторонних связей запланированы официальные встречи.

В пресс-службе отметили, что у Волгоградской области с регионами Японии выстроены прочные деловые и культурные отношения, а также побратимские связи. Договор о породнении Волгограда и Хиросимы был подписан в 1968 году. С этих пор регулярно проводится обмен официальными делегациями и молодежными группами.